Втім, для українського малого бізнесу така ситуація відкриває нові можливості. Про шкоду та користь кризи у галузі морських вантажних перевезень – далі у матеріалі.

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Криза морських вантажних перевезень

Близько 80% товарної торгівлі відбувається шляхом морських перевезень. Найчастіше товари доставляють контейнерами – це найвигідніший, найзручніший та найдешевший спосіб. Щороку морські порти у всьому світі обробляють понад 800 мільйонів контейнерів, а за останні 20 років їх обіг зріс втричі.

Пандемійна криза перервала налагоджений ланцюжок морських перевезень з Китаю до США та Європи. Через карантин вантажі у портах обробляють довше, ніж зазвичай – середній час обігу одного контейнера зріс вдвічі.

Зверніть увагу! Сталеві контейнери наразі є дефіцитними, а збільшити їх виробництво не дозволяє брак сталі. Тому тариф на контейнерні перевезення протягом останнього року зріс на 300 – 500%.

Згідно з даними компанії Drewry Shipping, вартість перевезення 40-футових контейнерів з Шанхаю у Роттердам зросла майже до 14 тисяч доларів за одиницю. Ще 5 років до цього середня ціна становила всього 1 600 доларів, тож через різкий стрибок вартість тепер сягає 3% від типової партії товарів, зокрема одягу та іграшок. Це у 10 разів більше, ніж до початку кризи.

Крім того, ситуацію погіршила аварія у Суецькому каналі – контейнеровоз Ever Green заблокував морський шлях, через який проходить 30% усієї світової контейнерної торгівлі. Це завдало близько 100 мільярдів доларів збитків світовій економіці.

Криза контейнерної торгівлі завдає збитки світовій економіці / Фото Unsplash

Українські підприємства

Криза уже позначилась на світових цінах на рис, цукор, каву та низку інших товарів. Однак подорожчання морської доставки передусім вплине на український імпорт з Китаю. Ціни на ввезені товари у вітчизняних магазинах можуть зрости на 10%.

Така ситуація дає можливість українським виробникам краще конкурувати з імпортом, захопити левову частку ринку та зміцнити свої позиції на ньому.

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