Морозиво проти окупації: Ben & Jerry's не продаватимуть свою продукцію на конфліктній території

Компанія Ben & Jerry's вирішила припинити продаж свого морозива на конфліктних територіях Ізраїлю та Палестини. Керівництво заявило, що це суперечить їх засадничим моральним принципам.

Ben & Jerry's не продовжить ліцензію на розповсюдження своєї продукції ізраїльскому ліцензіату, термін дії якої спливає наступного року. Це зупинить поставки морозива відомого бренду до окупованих Ізраїлем територій частково визнаної Палестини, зокрема Західного берегу річки Йордан та Східного Єрусалиму.

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Позиція компанії

Ben & Jerry's, заснована у 1978 році друзями Беном Коеном та Джері Грінфілдом, вже має досвід публічних активістських виступів на соціальну тематику, зокрема на підтримку ЛГБТ+ спільноти та різноманітних екологічних ініціатив.

Засновники Ben & Jerry's відомі своєю соціальною активністю / Фото Getty Images

Засновники Ben & Jerry's Бен Коен та Джері Грінфілд за походженням самі є представниками єврейського народу.

Зараз компанія заявила, що продажі їх продукції на окупованій палестинській території суперечать їх цінностям. У Ben & Jerry's не уточнили, чому таке рішення вони оголосили лише зараз – активісти спонукали компанію покинути ізраїльський ринок протягом багатьох років.

На рішення компанії відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет, назвавши відмову продовжити ліцензію місцевому виробнику "морально неправильним" вчинком.

Бойкот Ізраїлю – демократії, оточеної вогнями терору – відображає повну втрату справжніх орієнтирів. Бойкот не працює і ніколи не працюватиме, ми будемо боротись зі всіх сил,

– заявив чиновник.

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