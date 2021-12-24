Молоді, перспективні та досвідчені: 10 найкращих українських стартапів 2021 року

Останній рік влаштував випробування "на міцність" світовому бізнесу. Пандемія СOVID-19 вплинула як на досвідчених гравців ринку, так і на молодих представників. Однак для когось вимушені корективи стали поштовхом до нових звершень та безцінним досвідом, а інших – зламали.

2021-й вже добігає кінця, тож згадаймо, яким цей рік видався для українських розробників. Ми підготували рейтинг топ-10 найкращих стартапів.

До теми Багатії стали ще багатшими: як змінились статки мільярдерів протягом року

1. Grammarly

Онлайн-платформа, що допомагає покращити якість письма англійською мовою. Рішення засноване на штучному інтелекті. Сервіс здатен аналізувати й покращувати такі показники: правильність, чіткість, захопливість та тон повідомлення. Grammarly пропонує різноманітні версії: вебредактор, декстопні програми для Windows та Mac, браузерне розширення, додаток для iPad, мобільні клавіатури та надбудова для Microsoft Office.

Засновники – українці Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер. У жовтні 2019 року стартап став єдинорогом – його оцінили у понад 1 мільярд доларів. Сьогодні Grammarly – один з найпопулярніших сервісів для покращення англомовних тестів. Ним користуються 30 мільйонів людей по всьому світу, а ринкова капіталізація компанії сягає 13 мільярдів доларів.

Як працює сервіс Grammarly: дивіться відео

2. Revolut

Фінтех-стартап, що займається банківськими послугами – обміном валют, платіжними картками, торгівлею акціями, криптовалютами тощо. Співзасновником компанії є українець Влад Яценко. Штаб-квартира розташована у Лондоні, Велика Британія.

Картка та застосунок Revolut / Фото Revolut

У липні 2021 року вартість компанії сягнула 33 мільярди доларів. Нещодавно британське видання Business Financing провело дослідження, за результатами якого Revolut став найпопулярнішим необанком у світі. Загалом додаток використовують у 35 країнах світу.

3. Preply

Співзасновник фінтех-стартапу Revolut Влад Яценко в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів про експансію на український ринок, майбутнє технологій та важливість командної роботи.

Міжнародна освітня онлайн-платформа, що допомагає знайти репетиторів для дистанційного навчання. Об'єднує понад 50 мов світу, а також викладачів математики, біології, хімії, фізики та інших, хоча основний акцент на мовах. Сервіс заснований на власних алгоритмах машинного навчання.

Автори платформи – українці Кирило Бігай, Сергій Лук'янов та Дмитро Волошин. Вони посіли восьму позицію рейтингу Forbes "30 найкращих стартапів". Крім того, у 2020 та 2021 роках видання включило Preply до рейтингу Cloud 100, який охоплює найкращі компанії світу, що працюють з хмарними технологіями.

Навчання на платформі Preply / Фото Preply

Про навчальний процес

На платформі Preply викладачі (20 тисяч) розподілені за предметами та країнами (160). У профілі кожного вказані основні дані та характеристики. Як це відбувається:

Клієнт зв'язується з репетитором шляхом повідомлення. Репетитор відповідає клієнту – процес відбувається без посередників. Клієнт оплачує заняття. Система надає контактні дані репетитора. Заняття відбувається у режимі захищеної відеоконференції на платформі Preply, яка має мобільний додаток.

4. Reface

Більше про те, як українцям вдалося запустити стартап Preply з третьої спроби, читайте в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу зі співзасновником Дмитром Волошиним.

Український проєкт, засновниками якого є Роман Могильний, Олесь Петрів, Ярослав Бойко, Дмитро Швець, Іван Алцібеєв, Денис Дмитренко та Кирило Сигида. Фахівці розробляють мобільний застосунок, за допомогою якого користувачі можуть замінювати обличчя за лічені секунди.

Як це працює

Додаток працює на базі штучного інтелекту. В його основі лежить метод машинного навчання GAN. Розробники створили універсальну нейромережу для заміни всіх можливих людських облич. На відміну від deepfake-підходів, де під кожну особу потрібно навчати окрему нейромережу, Reface тренувалася на мільйонах зображень, які є у вільному доступі.

Програма може змінювати риси особи за допомогою одного фото. Воно перетворюється на так зване face-embeddings (вбудовування особи). Це набір цифр, що описує риси особи людини, які виділяють її серед інших людей.

Український Reface, що підкорив світ: дивіться відео

Зауважимо, Reface посів перше місце в топі американського App Store, випередивши TikTok, Netflix та Amazon. Крім того, він увійшов до списку список найкращих додатків, які можуть "зробити 2021 рік кращим". Відповідний рейтинг представила компанія Google.

Нещодавно компанія підписала угоду про рекламне партнерство з всесвітньовідомою Warner Bros. Pictures. Так, завдяки технологіям штучного інтелекту та ML (мови програмування) фанати зможуть підставити свої обличчя замість персонажів фільмів студії через додаток Reface. Першою колаборацією стане "Матриця: Воскресіння".

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5. GitLab

GitLab – програма DevOps, призначена для взаємодії розробників програмного забезпечення та представників інформаційно-технологічного обслуговування. Платформа інтегрує їх робочі процеси для забезпечення якості продукту. Засновниками компанії є харків'яни Дмитро Запорожець та Валерій Сізов. Наразі GitLab налічує 1 350 співробітників у більш ніж 65 країнах.

Програма GitLab / Фото GitLab

Голлівудський актор Ештон Катчер інвестував в український стартап 1,5 мільйона доларів. Сьогодні програмою користуються світові гіганти, зокрема NASA, Intel та Uber. Цього року компанія вийшла на IPO – у перший же день її акції зросли на 35%. У грудні ринкова капіталізація GitLab сягає 13,57 мільярда доларів.

6. Petcube

Стартап Petcube розробляє пристрої, за допомогою яких власники домашніх тварин можуть дистанційно комунікувати зі своїми улюбленцями через мобільний додаток. Унікальні гаджети широко популярні за кордоном: їх продають у США, Великій Британії, Канаді, Австралії та Японії.

Автори ідеї – українці Ярослав Ажнюк, Олександр Нескін та Андрій Кльон. Вже наступного року після заснування стартап отримав 251 тисячу доларів на Kickstarter, а згодом – 10 мільйонів доларів від венчурних фондів Almaz Capital, AVentures та бізнес-інкубатора Y Combinator.

Унікальний пристрій Petcube: дивіться відео

7. Effa

Стартап пропонує екологічне рішення – одноразові зубні щітки. Продукт складається з матеріалів, що піддаються переробці: паперу, кукурудзяного крохмалю та нейлону. Щітка легко розбирається, тож користувач може відокремити головку від основи й направити різні частини до необхідних контейнерів для переробки. Наразі це унікальна розробка, аналогів якій немає у світі.

Зубна щітка Effa / Фото Effa

Засновники – Дар'я Кічук, Ілля Кічук та Костянтин Щербина. У квітні стартап залучив 500 000 доларів від ангельського інвестора, за інформацією AIN.ua. Його оцінили у 3,5 мільйона доларів. Кошти спрямують на розширення лінійки продукції, масштабування команди та розвиток бренду.

У травні стартап став одним з переможців грантової програми Українського фонду стартапів (USF) і отримав 50 тисяч доларів фінансування. А вже у січні розробники поїдуть на всесвітньовідому технологічну виставку CES 2022 (Consumer Electronic Show), що відбудеться у Лос-Анджелесі.

8. Qudi

Молодий стартап, заснований 15-річним Михайлом Чумаченком. Талановитий хлопець розробив інноваційну маску, яка дозволяє демонструвати будь-які емоції на обличчі, при цьому, залишатися невпізнаваним. Рішення покликане створювати унікальний образ та надавати власний стиль стримерам, тіктокерам, діджеям тощо.

Система складається з трьох частин:

маска зі світлодіодним дисплеєм – виводить контент; рукавичка-пульт – розпізнає рухи пальців та жести руки; мобільний додаток – допомагає створювати контент та налаштовувати систему під себе.

Команда переконана, що світлодіодні технології стануть буденністю вже у найближчі десятиліття. Зовсім скоро розробники вирушать на CES 2022, аби представити свою систему та залучити нових партнерів. Qudi прагне зберегти лідерство, а зокрема – вийти на Amazon та інші онлайн-майданчики.

Світлодіодна маска Qudi: дивіться відео

9. Neverdark

Стартап пропонує новітнє рішення для справжніх поціновувачів вогню. Мовиться про біокаміни, які можна встановлювати у квартирах – вони не мають ані запаху, ані диму.

Біокамін Neverdark / Фото Neverdark

Компанію заснували кияни Ярослав Лисак та Віталій Шарович. Наразі у команді працюють 12 людей. Цілеспрямовані розробники, які на ринку вже близько 15 років, мають доволі амбітну мету: увійти до трійки світових виробників біокамінів.

Як це працює

Робота біокамінів Neverdark заснована на рідкому рослинному паливі, що перетворюється на пару. Вони мають характерне червоне полум'я – як і дров’яні та газові каміни. Головні особливості: можливість керування з мобільного додатка, інтегрування їх в екосистему "розумного будинку" та автоматичність усіх процесів. Усе, що від вас вимагається, це вчасно замінювати паливний картридж.

У липні 2020 року стартап отримав грант у розмірі 50 тисяч доларів у межах Pitch Day від USF. Нині команда розробників готується до участі у CES 2022. Водночас Neverdark має намір запустити кампанію на Kickstarter та вийти на ринки США та ЄС. Завдання – залучити 1 мільйон доларів інвестицій на масштабування, виробництво та розширення модельного ряду камінів.

10. Esper Bionics

З 2019 року стартап розробляє біонічний протез руки, що під'єднується до власної хмарної платформи. Система дозволяє з максимальною точністю обирати правильні рухи та виявляти м'язову активність. Так, пристрій підлаштовується під користувача та здобуває нові здібності з часом.

Біорука від Esper Bionics у дії: дивіться відео

Команда засновників:

Ганна Белеванцева – операційний менеджер;

Дмитро Газда – підприємець;

Ігор Ільченко – головний інженер;

Борис Лобанов – embedded-інженер.

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У жовтні 2020 року Esper Bionics отримав грант у розмірі 50 тисяч доларів від USF за результатами тринадцятого Pitch Day. Крім того, стартап отримав фінансування від українського венчурного фонду SMRK. Кошти спрямували на доопрацювання продукту, підготовку до запуску серійного виробництва і збільшення команди.

У листопаді 2021 Ганна Белеванцева увійшла до рейтингу найуспішніших людей до 30 років за версією Forbes.

Нині мета стартапу – продемонструвати свою розробку на CES 2022, аби залучити інвесторів, партнерів, дистриб'юторів. Найближчим часом розробники прагнуть випробувати технологію в протезних клініках США та надати біоруку першим користувачам для тестувань.