Молочна компанія у своїй рекламі прирівняла жінок до корів: їй оголосили бойкот – обурливе відео

Південнокорейська компанія Seoul Milk, що займається виробництвом молочної продукції, випустила одіозну рекламу. У відео жінки начебто "пасуться" на полі, після чого перетворюються на корів.

Рекламний ролик завантажили на офіційний ютуб-канал Seoul Milk 29 листопада. 8 грудня, після шквалу критики у соцмережах, компанія видалила відео.

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Скандальний ролик

За сюжетом рекламного відео, чоловік з камерою виходить з лісу на поле і бачить жінок, одягнених у біле вбрання. Він начебто таємно фільмує, як вони п'ють воду із потічка, "пасуться" та займаються йогою під сонцем.

Нарешті нам вдалось зафільмувати їх на камеру у недоторканому куточку природи. Вони п'ють чисту воду, споживають екологічно чисту їжу і мирно живуть у спокійному середовищі,

– промовляє закадровий чоловічий голос.

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На останніх секундах відео "герой" випадково наступає на гілку, чим привертає до себе увагу жінок, після чого вони моментально перетворюються на корів. Рекламний ролик закінчується слоганом: "Чиста вода, органічний корм, на 100% чисте сеульське молоко".

Скандальна реклама Seoul Milk: дивіться відео

Реакція мережі

У соціальних мережах обурились відверто сексистському рекламному ролику:

"Я більше ніколи не питиму Seoul Milk!";

"Людей ніколи не можна прирівнювати до худоби, а "шпигунські зйомки" використовувати, як рекламний матеріал".

До слова, Seoul Milk публічно вибачилась "перед усіма, кого образила реклама молока". У компанії пообіцяли також провести внутрішні перевірки.