Челенджі у соцмережах та хайп від зірок: компанія Crocs досягла рекордних продажів свого взуття

Від премії "Оскар" до британського реаліті-шоу "Острів кохання" – кроксам надають перевагу дедалі більше знаменитостей. Компанія, яка виробляє взуття, фіксує рекордні продажі.

З квітня до кінця червня 2021 року товари Crocs придбали на суму близько 640 мільйонів доларів. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Керівник Crocs Ендрю Різ вважає, що така тенденція буде лише зростати – компанія підвищила прогноз щодо свого виторгу до кінця року. Чистий прибуток Crocs до оподаткування з квітня по кінець червня зріс до 190,5 мільйонів доларів.

Попит на крокси по всьому світу

Люди почали масово скуповувати крокси, щоб завершити свої модні "карантинні" образи. Хайп довкола такого взуття з'явився, зокрема, й завдяки деяким світовим знаменитостям.

Музикант Questlove взув золоті крокси на премію "Оскар" / Колаж 24 каналу

Хоча крокси раніше були найбільш популярними серед представників медичних професій, зараз вони є трендом не тільки у лікарнях та поліклініках. Так, у тіктоці та твітері з'явився цілий челендж #CrocsChallenge, де блогери підкидують у повітря пару взуття відомого бренду, і та, дивним чином, завжди "приземляється" на підошву.

До слова, Crocs зараз бореться з компаніями, які продають копії їх продукції, аби залучити ще більшу частку прибутку. Зокрема, в американські суди цьогоріч було подано позови проти 21 мережі магазинів, у тому числі на гіганта роздрібної торгівлі Walmart.

Оригінальне взуття бренду Crocs рекомендують в Американській асоціації ревматологів. На думку фахівців, вони чудово підходять для щоденного використання