Нелегальна мінімізація податків передбачала махінації із касовим апаратом. Річ у тім, що IT-спеціалісти запрограмували РРО торгових точок таким чином, що реєстратор не відправляв дані про частину здійснених операцій податковій службі.

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Незаконні продажі на сотні мільйонів гривень

За даними СБУ, такі "модифіковані" касові апарати було встановлено на низці торгових точок, що здійснювали продаж підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв. Таким чином податкова служба не отримувала даних про реалізацію продукції, а підприємства не сплачували акцизний податок.

При цьому дані про реальні обсяги здійснених розрахункових операцій передавались на власні сервери злочинців на території України та за кордоном.

У ході обшуків СБУ на території Київської і Дніпропетровської областей, правоохоронці виявили і вилучили:

"модифіковані" касові апарати і сфальсифіковані документи;

комп'ютери й інші матеріали з доказами протиправної діяльності.

СБУ викрила масштабну схему ухилення від сплати податків / Фото СБУ

Додамо, що СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальних машин.

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