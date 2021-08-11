Moderna збудує надсучасний завод з виробництва вакцин

Компанія Moderna повідомила про досягнення угоди з канадським урядом щодо спорудження у Канаді її нових виробничих потужностей. Йдеться про новий завод із випуску вакцин, який має допомогти Канаді позбавитись від затримок та нестачі вакцин.

У цьому році Канада неодноразово страждала від затримок і нестачі поставок вакцин проти COVID-19. Уряду країни насилу вдавалося отримувати необхідні для щеплення вакцини з інших країн, які їх виробляли.

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Ця проблема змусила уряд відкласти друге щеплення на термін до 16 тижнів і рекомендувати жителям країни "поєднувати та підбирати" вакцини.

Канада отримувала вакцини з США

У березні цього року Канада отримала від США кілька мільйонів доз вакцини AstraZeneca, яка не використовувалась у США, у рамках американського проєкту підтримки сусідніх країн – Мексики та Канади.

Відтоді поставки вакцин і темпи проведення щеплень збільшилися, і ​​мешканці Канади змогли отримати другі дози вакцини проти COVID-19.

США допомогли Канаді з вакцинами проти COVID-19 / Фото Unsplash

Найсучасніший завод з виробництва вакцин

У компанії Moderna наголошують, що у Канаді буде споруджено "найсучасніший" завод з виробництва вакцини проти COVID-19. Також не виключається подальше виробництво на канадському заводі та вакцин проти інших респіраторних вірусів.

За словами американського виробника ліків, завод повинен забезпечити канадцям доступ до вітчизняних вакцин проти респіраторних вірусів, включаючи COVID-19, сезонний грип та респіраторно-синцитіальних вірусів.

Не виключено, що на ньому також будуть у майбутньому виготовляти й інші вакцини компанії, які зараз проходять процедуру ліцензування.

Ми раді розширити свою присутність і продовжити довгострокову співпрацю з Канадою,

– заявила Патриція Готьє, керівник канадського напрямку компанії Moderna.

Водночас у Moderna акцентували, що її канадське виробництво зможе, у разі потреби, в терміновому порядку забезпечити мешканцям Канади прямий доступ до вакцин під час надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я.

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Moderna веде переговори з іншими країнами

У компанії Moderna заявили, що окрім відкриття заводу у Канаді, вони також мають амбіційні плани розширення власного виробництва і в інших регіонах світу. Зокрема представники компанії підтвердили, що на сьогодні проводяться переговори з урядами інших країн щодо формату співробітництва, який було використано у Канаді.

Слід зазначити, що за рік акції компанії Moderna зросли більш ніж на 360%. А незначне падіння на приблизно 3% у вівторок 10 серпня, безпосередньо перед оголошенням інформації про досягнення угоди з урядом Канади про спорудження нового заводу, може невдовзі змінитись черговим зростанням їх вартості.