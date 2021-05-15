У четвер, 13 травня, видання Yahoo Japan повідомило, що японський мільярдер Юсаку Маедзава пройшов випробування для вступу на курс підготовки космонавтів федерального космічного агентства Російської Федерації "Роскосмос". З середини червня він планує близько 100 днів тренуватися на полігоні для російських космонавтів. А 8 грудня на космічному кораблі «Союз МС-20» Маедзава планує політ на Міжнародну космічну станцію, де перебуватиме 12 діб.

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Юсаку Маедзава — японський мільярдер, підприємець і колекціонер творів мистецтва. Станом на травень 2020 року за даними Forbes статки Юсаку Маедзава становлять 1,9 мільярда доларів.

Що відомо про Юсаку Маедзава Заснував 1998 році компанію Start Today і запустив у 2004 році магазин модного одягу Zozotown, тепер найбільший в Японії. У вересні 2019 року Маедзава оголосив, що йде з поста генерального директора і продає більшу частину своєї частки компанії Yahoo Japan в рамках угоди вартістю понад 2,3 мільярда доларів.У 2018 році представив власний одяг бренду ZOZO і систему примірки одягу вдома ZOZOSUIT. У 2018 році генеральний директор SpaceX Ілон Маск оголосив, що до 2023 року його компанія відправить Маедзава на Місяць як свого першого приватного клієнта.

Компанію 45-річному Маедзава складе фотограф і його асистент Йозо Хірано, який відповідатиме за медійний супровід польоту. Японських космічних туристів буде супроводжувати російський космонавт Олександр Місуркін, який провів майже рік на борту космічної станції під час двох окремих польотів. Запуск зорельоту заплановано на 8 грудня з космодрому Байконур у Казахстані.

Оголошення про політ на МКС / Фото Twitter.com

Подорож Маедзава на Місяць на зорельоті Ілона Маска SpaceX попередньо заплановано на 2023 рік. Він, разом із ще вісьмома особами, облетить навколо Місяця. За актуальними даними посадка на Місяць космічного корабля SpaceX не планується.