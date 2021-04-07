У столиці Італії акція проти коронавірусних обмежень закінчилася сутичкою із поліцією. Учасники протесту намагалися прорвати оточення перед будівлею парламенту. З обох сторін є поранені.

На акцію протесту 6 квітня зібралися власники та працівники ресторанів, інших закладів громадського харчування, туристичний магазинів та фітенес-центрів. Вони виступали проти введених обмежень, які можуть наштодити їхньому бізнесу.

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Кілька десятків мітингувальників спробували прорвати оточення перед будівлею парламенту та застосували піротехнічні засоби. Один із протестуючих нагадував учасника січневого штурму Капітолію в США, адже прийшов у хутряній шапці з рогами.

Щонайменше сімох мітингувальників затримала поліція. Відомо про двох поранених поліцейських. За словами очевідців, постраждали і самі учасники протесту.

Ситуація в Італії