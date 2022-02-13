У День святого Валентина квіткові магазини здійснюють у 20 – 50 разів більше замовлень, ніж у звичайні дні. Про це розповів засновник сервісу замовлення квітів UFL Олексій Созинов на своїй фейсбук-сторінці.

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Як працюють квіткові компанії у День святого Валентина

Олексій Созинов зазначає, що для того, щоб впоратись із напливом замовлень у святковий день, квітковий бізнес підключає до роботи усіх, кого тільки можна. Зокрема, компанії збільшують кількість працівників кол-центрів, посилено співпрацюють із флористами і торгуються із постачальниками.

Крім того, навіть найменші торгові точки займаються організацією доставки через кур'єрські служби, а також ретельніше забезпечують склади, наповнюють їх асортиментом квітів у достатній кількості.

Цю інфраструктуру потрібно розгорнути і підготуватись на кожному етапі. Також на кожному етапі необхідно відслідкувати якість, швидкість, чіткість виконання, зробити правильний прогноз,

– наголошує підприємець.

Олексій Созинов додає, що для того, щоб впоратись з ажіотажем, його компанія підключає до роботи у День святого Валентина друзів і знайомих, людей, які працювали у цій галузі раніше, а також навчають новий персонал. До слова, не минає і без торгів з постачальниками сервісів, щоб клієнт у кінцевому результаті отримав достойну ціну.