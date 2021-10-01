Міряти одяг можна онлайн: інтерв'ю зі співзасновником 3DLook

Купувати одяг онлайн — зручно та швидко. Щоправда, можна не вгадати з розміром або одяг просто не "сяде". Проте компанія з українським корінням взялася за амбітну ціль розв’язати цю проблему назавжди, створивши онлайн-примірочні.

Журналісти 24 каналу поспілкувалися зі співзасновником компанії 3DLook Вадимом Роговським про заснування компанії, ведення бізнесу в умовах пандемії та подальші плани.

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Що відомо про 3DLook Компанію заснували одесити Вадим Роговський та Олександр Арапов у 2016 році. Технологія компанії всього з 2 фото визначає параметри тіла споживача. Це дозволяє підібрати точний розмір та навіть приміряти одяг онлайн у магазинах, які співпрацюють з 3DLook. Для покупця – це персоналізований підхід, а для магазину – суттєве скорочення повернень товару.

Про заснування компанії

Як у вас з'явилася ідея бізнесу: ви націлено хотіли створити бізнес і розглядали різні ідеї чи ідея "прийшла" до вас?

У мене вже була успішна компанія, яка займалася технологією реклами, – Clickky. Але в певний момент я дуже захопився ідеєю рішень на базі камери телефону. Таких рішень було вже багато: за допомогою камери телефону можна розставити віртуальні меблі у квартирі, виміряти розмір столу або навіть надіти маску на обличчя у Snapchat. Я ж думав піти більше в практичну сторону: щоб можна було оцифрувати тіло і використати це для одягу та будь-яких товарів і послуг, для яких потрібна кастомізація. Відповідно так і з'явилася ідея. Я інвестував свої гроші і ми почали реалізовувати ідею з 2016 року.

Ви співзаснували компанію. Яким повинен бути бізнес-партнер, щоб створити надійний бізнес? Як потрібно розподілити обов'язки, щоб не виникало конфліктів?

Ми заснували цей бізнес разом з моїм другом Олександром, який добре мене доповнює. В нас хороший match по нашому досвіду та спеціалізації. Я закривав сторону бізнесу в плані інвесторів, PR. Він закривав все, що пов'язане з технологією і продуктом.

Тому у партнерстві дуже важлива синергія, що один плюс один повинен дорівнювати трьом. Це якраз про нашу співпрацю.



Вадим Роговський (посередині) та Олександр Арапов (зліва) / Фото з фейсбуку

Ви заснували компанію на власні гроші чи ви одразу залучали інвесторів?

Я фінансував компанію на свої гроші протягом першого року. Коли я зрозумів, що це можна масштабувати, що нам потрібно вже швидко випускати продукт та будувати команду sales marketing у США, я почав залучати венчурні інвестиції.

Про фінансування

Як ви переконуєте інвесторів вкладати гроші у вашу компанію? Як відбуваються інвестиційні раунди?

Вони відбуваються самі, тому що багато інвесторів вже про нас знають, читають, бачать. У мене не перша компанія, тому і мене, зокрема, хтось знає. Плюс їм подобається, що з цього може вийти велика компанія на мільярди доларів і вони хочуть взяти у цьому участь.

Тут річ у тому, що ми зайшли в правильний час з правильною ідеєю.

Плануєте IPO?

у березні цього року компанія 3DLook залучила 6,5 мільйона доларів інвестицій.

Це один з можливих варіантів.

Про технологію

Які плани у компанії? Як ще можна застосовувати технологію?

Головна ціль – стати стандартом в кастомізації. Спочатку для fashion e-commerce: для всіх компаній, які продають одяг онлайн у США, а потім у всьому світі. Щодо кастомізації я маю на увазі, щоб за допомогою нашого рішення онлайн-магазини, які продають одяг, забезпечували кожного клієнта індивідуальним підходом. Щоб людині давали її розмір одягу і показували, як цей одяг на ній виглядатиме. Тобто примірочна, до якої ми звикли в магазині, нарешті буде перенесена онлайн.



Як працює технологія / Фото 3DLook

Як зменшилася кількість повернень після застосування магазином вашої технології?

В одного з наших перших клієнтів 1822denim.com – достатньо велика компанія у Нью-Йорку, яка продає джинси для жінок – ми знизили рівень повернень на 40%. Це дуже хороший результат.

Понад рік тому в одному з інтерв'ю ви говорили, що ваша ціль оцифрувати тіла онлайн-споживачів у всьому світі. І для цього вам потрібна база в 100 мільйонів. Як успіхи?

Цьогоріч ми радше підписуємо контракти і запускаємо продукт з тими клієнтами, з якими ми підписали контракти ще минулого року. А вже наступний рік для нас – це рік запуску. Ми запускаємо вже коробкову версію свого продукту онлайн-примірочних в грудні.

Цьогоріч ми підготували плацдарм для того, щоб наступного року вже запускатися з десятками і сотнями клієнтів і, власне, щоб мільйони їх покупців робили фотографії через наш віджет і таким чином створювали свої цифрові профайли.

Ви спочатку в США плануєте повноцінно запускатися?

Ми від самого початку американська компанія з українською командою в основному. В нас 90% доходу – з американського ринку.

Чи мають українці можливість купити одяг, щоб приміряти їх з вашою технологією?

Ми ніколи спеціалізовано не працювали з українським ринком, але я можу сказати, що скоро, до кінця року, ми плануємо запуститися з дуже відомою компанією в Україні.

Яка це компанія?

Я не можу сказати. Це буде публічна новина.

Про ведення бізнесу

Перед 3DLook у вас були й інші бізнеси. Як зрозуміти момент, коли треба продати бізнес і рухатися далі? Як це було у вас?

Кожен підприємець повинен зрозуміти свій цикл – оптимальний цикл максимальної ефективності і продуктивності. І от якраз я розумію, що мій цикл десь 5 – 7 років, коли я максимально продуктивний і ефективний в одній сфері.

Хтось хоче робити компанію 20 років і передавати її дітям. Хтось хоче робити за 2 – 3 роки маленький проєкт. Кожен підприємець повинен зрозуміти свої цілі, амбіції та рівень ризику. Якщо не хочеться йти на високий рівень ризику, то досягнення амбіційної цілі займе більше часу. Підприємець повинен розуміти, що те, що з високим рівнем ризику можна зробити за 5 років, він буде робити 15. Але це не про кожного.

Головне себе запитати, що все-таки хочеться і як це накладається на вашу картину життя.

Ви передбачаєте, що колись продасте й цю компанію і займетеся чимось новим?

Так, безсумнівно.

Як змінилося ведення бізнесу в умовах COVID-19?

Справді пандемія допомогла всім компаніям і рішенням, які обслуговують рітейл й e-commerce однозначно, тому що люди пішли онлайн. До пандемії лише 10% людей купляли одяг онлайн, а зараз вже 20%. Подвоїлася частка людей, які купують одяг онлайн. Це величезний стрибок. Це на руку всім компаніям, які допомагають e-commerce, зокрема і нам.

Є на ринку конкуренти, які пропонують аналогічний продукт?

Вони все більше з'являються. Ми були однією з перших компаній, хоча до нас було багато компаній, які намагалися. Ми зайшли у правильний час і зараз з'являється все більше компаній, які намагаються розробити таку ж технологію і працювати на цьому ринку. Проте ми випереджаємо їх мінімум на рік, на два.

Як ви ставитеся до нової тенденції у світі – гібридного формату роботу, а подекуди і 4-денного робочого тижня? Як у вас в компанії?

Ми за офіси обов'язково. Ми віримо в роботу в офісах, але водночас даємо можливість людям 10 днів в місяць працювати віддалено. І ми також віримо в командну роботу, групову динаміку та неформальні івенти. Тому офіси для нас дуже важливі.

В одному з інтерв’ю ви зауважили, що у пошуку працівників орієнтуєтеся не на місце, де дешевша робоча сила, а на людину, яким він чи вона є спеціалістом. За кордоном і справді готують кращих фахівців?

Не в цьому справа. Якби я працював в Україні, я б наймав в Україні. Оскільки США – це наш основний ринок, я відповідно почав наймати людей для розвитку бізнесу там, хоча технічні спеціалісти в основному з України.



Святкування 5-річчя компанії / Фото з фейсбуку

Яке співвідношення українців та не українців?

Тільки 10-15% у США, але це в основному топменеджери.

Вашому бізнесу у США допомагає те, що у вас там офіс?

Звісно ж. Ця кроскультурна взаємодія американців з українцями і обмін досвідом допомагають. В чомусь сильніші американці, в чомусь українці.

Як відрізняється ведення бізнесу у США та Україні?

штаб-квартира 3DLook – у місті Сан-Матео, що у Каліфорнії. Проте більшість працівників працюють з українських офісів в Одесі, Києві та Львові.

Якщо ми говоримо про об'єм fashion e-commerce, то у США він в десятки, навіть в сотні раз більший, а також більш інноваційний. Екосистема там значно розвиненіша: від івентів та перформансів до інвестицій. Очевидно й кадрів там більше, більше вибору.

Про філантропію

Ваша компанія безплатно надає свій продукт fashion школам. Навіщо це вашому бізнесу?

Ми багато чого робимо хорошого, того що нам подобається. Це якраз один із прикладів: ми допомагаємо цим школам, щоб студенти вже розуміли силу технологій.

компанія 3DLook вирішила надати безплатний доступ дизайнерам-початківцям до своєї технології. Вони матимуть змогу працювати з точними 3D-моделями без необхідності проводити вимірювання особисто.

Ми скоро будемо анонсувати свою активну участь в проєкті з допомоги бездомним тваринкам. Це та тема, яка нас турбує і наші співробітники будуть активними учасниками цього проєкту.

Про будні бізнесмена

Як взагалі виглядає ваш робочий день?

Кожен робочий день я починаю зі спорту: це або теніс, або заняття боксом. Вони чергуються через день. Далі я або працюю з домашнього офісу, або з робочого. У мене зазвичай розписаний календар на 2 тижні наперед: це zoom-наради, регулярні командні зібрання, дзвінки з партнерами тощо. Я зазвичай деякий час залишаю для чогось несподіваного або "на подумати". Але зазвичай думається краще на вихідних. Я на вихідні спеціально залишаю завдання: статтю почитати, звіт вивчити, подумати над стратегією. А операційка – це зазвичай по буднях.

То виходить, що ви працюєте і на вихідних?

Буває. Для мене це все в задоволення, тому що мені сильно подобається те, чим я займаюся. Я не можу назвати це роботою, це частина стилю життя.



Робота для Вадима Роговського є частиною стилю життя / Фото 3DLook

Скільки годин ви спите?

Я стараюся спати по буднях годин 7. Мені вистачає.

Ви людина, яка просуває технології, інновації. А як ви читаєте книги: в електронному чи паперовому форматі?

Люблю читати в паперовому форматі, хоча далеко не завжди вони доступні, особливо бізнесові. Тому я стараюся читати художні книжки тільки в паперовому форматі, я так краще сприймаю. А от бізнес-літературу в основному я читаю в електронному форматі англійською мовою.

Які книги можна знайти у вас на полиці або електронній книзі?

З бізнесових я люблю різні автобіографії, наприклад творця Nike або Джеффа Безоса. Щодо більш спеціалізованих книг, то це книги про маркетингові стратегії, корпоративну культуру тощо.

Щодо художніх книг, то тут моя дружина скоріше редакторка: вона мені їх відбирає, вона мій фільтр по літературі. З останніх читав книгу Донни Тартт "Щиголь", на основі якої відзняли фільм. Вона мені дуже сподобалася.

Ви вважаєте себе успішним бізнесменом?

В мене ще дуже багато цілей і амбіцій, яких я хочу досягти. Але я вважаю, що на сьогодні у розрізі того, що я хотів здобути й чого досягти, я достатньо успішний. Але ставлю собі цілі значно більші.