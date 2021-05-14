Акції Tesla впали на 15% на цьому тижні, що призвело до зниження статків Маска на 20,5 мільярда доларів до 145,5 мільярдів на момент закриття ринку в четвер, згідно з оцінками Forbes. Він залишається третьою за багатством людиною на планеті, лише трохи випереджаючи співзасновника Microsoft Білла Гейтса, чий статок оцінюється в 127,6 мільярда доларів.

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Статки Маска оцінювалися в 166 мільярдів доларів, коли він з'явився на комедійному скетч-шоу в минулі вихідні. Він розповів, що у нього хвороба Аспергера, посміявся над своїми зухвалими бізнес-планами й обговорив недавній галас навколо таких криптовалют, як Bitcoin і Dogecoin. Хоча Маск публічно просував криптовалюти в минулому, після виступу Маска на SNL вартість Dogecoin впала більш ніж на 30% впродовж 24 годин.

Промо візиту Ілона Маска на SNL / Фото Tmz

Чому Ілон Маск втратив 20 мільярдів

Попри лютневу заяву про те, що Tesla буде приймати біткойн як оплату за свої автомобілі, у середу ввечері мільярдер оголосив у твіттер, що компанія на невизначений термін призупиняє прийом біткойн для оплати. При цьому він послався на побоювання з приводу швидкого зросту використання викопного палива для майнінгу біткойн і транзакцій. У четвер вранці після заяви Маска ціна Bitcoin впала на 17%, до позначки нижче 50 000 доларів.

Аналітики Wall Street попередили, що останні дії Маска збивають з пантелику криптоінвесторів і викликають додаткову волатильність акцій Tesla, які й так відчувають труднощі протягом останнього місяця:

На тлі інфляційних побоювань, що зростають , на фондовому ринку акції великих технологічних компаній і виробників електромобілів, таких як Tesla, очолили недавні рейтинги розпродажів.

, на фондовому ринку акції великих технологічних компаній і виробників електромобілів, таких як Tesla, очолили недавні рейтинги розпродажів. Акції Tesla також опинилися під тиском на тлі поганих новин з Китаю, ключового ринку для виробника електромобілів. У вівторок компанія призупинила плани щодо купівлі землі та розширення свого заводу в Шанхаї через невизначеність у відносинах між США і Китаєм.

Попри втрати статки Ілона Маска на 110 мільярдів більші торічних

Падіння акцій на 15% на цьому тижні коштувало мільярдів доларів статкам Ілона Маска, які складаються в основному з 21% акцій Tesla і частки в приватній компанії SpaceX, проте ексцентричний мільярдер все ще в порядку. Навіть при статках у розмірі 145,5 мільярдів доларів Маск все ще майже на 110 мільярдів доларів багатший, ніж рік тому.