Йдеться про матеріал опублікований на шпальтах видання The Economic Times (ET), у якому із посиланням на вебсторінку Національного депозитарію цінних паперів Індії (NSDL) – урядову установу підконтрольну міністерству фінансів країни – наводились дані про те, що державний регулятор ринку цінних паперів, ймовірно, обмежив рух коштів на рахунках через "неадекватну інформацію про бенефіціарів".

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За кілька годин Adani Group опублікували відкритий лист, у якому було спростовано опубліковані дані та вказано на тому, що жодного обмеження руху коштів Albula Investment Fund, Cresta Fund та APMS Investment Fund, які володіють великими пакетами акцій компаній конгломерату, не було.

Звертаємо вашу увагу на заголовки новин, опубліковані в ET, про те, що NSDL заморозив рахунки 3 іноземних фондів – Albula Investment Fund, Cresta Fund і APMS Investment Fund, які володіють акціями компаній групи Adani. Ми з жалем відзначаємо, що ці повідомлення кричуще помилкові і зроблені з метою навмисного введення в оману інвестиційного співтовариства,

– йдеться в поширеному Adani Group відкритому листі.

Колосальні втрати індійського конгломерату

За оцінками експертів засновник групи компанії Adani Group Гаутам Адані, другий по статках бізнесмен у Азії, лише за годину часу після початку торгів на біржах втратив до 10 мільярдів доларів через зазначене вище повідомлення державного регулятора ринку цінних паперів. А загальні втрати капіталізації конгломерату можуть становити до 15 мільярдів доларів.

Представники Adani Group наголосили на тому, що такі фальшиві повідомлення призводять до непоправних втрат для інвесторів в цілому і репутації групи.

Рахунки насправді не блокували

Також, з огляду на серйозність питання та її подальший негативний вплив на міноритарних інвесторів, представники Adani Group запросили відповідь у Національного депозитарія цінних паперів Індії та отримали письмове підтвердження електронною поштою від 14 червня 2021 року, про те, що рахунки зазначених вище фондів не "заморожені".

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Чи могло стати фальшиве повідомлення результатом хакерської атаки

На даний час на офіційній вебсторінці Національного депозитарію цінних паперів Індії немає можливості перевірити чи насправді було опубліковано повідомлення, на яке посилається The Economic Times. Проблема у тому, що сайт NSDL впродовж тривалого часу, недоступний для користувачів зі всього світу з ранку 14 червня. Це своєю чергою породжує доволі вагомі підозри у тому, що насправді сайт індійського державного регулятора ринку цінних паперів міг піддатись хакерській атаці, яка мала на меті саме спровокувати колосальні фінансові втрати для Adani Group.

До чого тут Укроборонпром

В контексті діяльності Adani Group слід нагадати, що 23 лютого 2021 року відбулося підписання Меморандуму між державним концерном "Укроборонпром", ДП ДГЗП "СпецТехноЕкспорт" та індійською компанією Adani Group про розширення військово-технічного співробітництва.

Adani Enterprises встигли відігратись, але частково

Станом на другу половину 14 червня, вартість акції Adani Enterprises Ltd встигла дещо відскочити до мінус 6,3 %, в той час, як у піковому від'ємному значенні вони просідали сьогодні до мінус 25 %.

Котирування Adani Enterprises Ltd 14 червня / Графік Bloomberg