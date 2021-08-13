Мільйонні пожертви ексдружини Джеффа Безоса вважали шахрайською розсилкою

Колишня дружина Джеффа Безоса – Маккензі Скотт відома благодійниця у світі мільярдерів. Однак не завжди грантові організації можуть повірити у те, що їм пожертвували десятки мільйонів доларів.

Оголосивши про пожертвування на суму майже 8,6 мільярда доларів всього за 12 місяців, Маккензі Скотт одразу піднялася на вершину філантропічної діяльності. Її благодійні ініціативи перевершили за обсягом щорічних пожертв разом узяті гігантські благодійні фонди Гейтса і Форда.

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Що відомо про Маккензі Скотт

Письменниця і колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса, з яким вона прожила у шлюбі 25 років, розлучившись із мультимільярдером у 2019 році.

В рамках врегулювання шлюборозлучного процесу Джефф Безос передав Маккензі Скотт 25% своєї частки в Amazon, що становило 4% компанії.

У травні 2019 року, незабаром після того, як вона оголосила про умови розлучення в Twitter, Маккензі Скотт підписала так звану "присягу дарування" – Giving Pledge: філантропічну кампанію мільярдерів з пожертви більшої частини статків на благодійність.

У 2020 році вона оголосила про пожертви на суму близько 6 мільярдів доларів приблизно 500 некомерційним організаціям. А в червні 2021 року Маккензі Скотт повідомила, що пожертвувала ще 2,7 мільярда доларів 286 організаціям.

Станом на серпень 2021 року Forbes оцінює її статки у 55,5 мільярда доларів, що дозволило їй посісти 22-у позицію у рейтингу найбагатших людей світу.

Мільйонні пожертви вважали шахрайською розсилкою

Проте не обійшлось у філантропічній діяльності Маккензі Скотт без казусів. Зокрема повідомляється про кілька випадків, коли грантові організації, отримавши пожертви на десятки мільйонів доларів, помилково вирішили, що можуть стати жертвами шахраїв.

Повідомлення про пожертву у 15 мільйонів доларів майже місяць не відкривали, оскільки вважали його спробою фішингу;

Щонайменше декілька повідомлень з обіцянкою пожертвувати 20 мільйонів доларів були проігноровані менеджером грантової організації, який помилково вважав, що має справу із шахраями;

Один з одержувачів листа із пропозицією пожертви навіть звернувся до адвоката, який сказав йому, що цей лист найбільш ймовірно пов'язаний із фінансовими шахраями.

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Грантові організації все ж отримали пожертви

Проте надалі, представники грантових організацій, все ж таки змогли переконатись у тому, що їм та сотням інших установ насправді дуже поталанило.

Адже отримані ними повідомлення, були не лише абсолютно законними, а й направлялись з одного і того самого джерела. Яким виявилась команда осіб, що працюють від імені четвертої найбагатшої жінки у світі – Маккензі Скотт.

Кому жертвує мільйони Маккензі Скотт

За даними Bloomberg, на сьогодні від імені колишньої дружини Джеффа Безоса було здійснено 786 пожертв. З них 4,3 мільярда отримали 375 організацій у вигляді грантів. Решта 411 організації, які отримали кошти від Маккензі Скотт, не повідомили розмір отриманих благодійних внесків.

Відомо, що більшість пожертвувань Маккензі Скотт спрямовує на освітні організації та некомерційні проєкти у сфері мистецтва та культури.