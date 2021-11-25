Мільйонна спільнота безробітних з Reddit обіцяє бойкотувати Amazon у Чорну п'ятницю

Окремий форум на Reddit під назвою Antiwork, який виступає проти працевлаштування, закликає свою спільноту у понад 1 мільйон учасників бойкотувати Amazon у Чорну п'ятницю. Таким чином безробітні хочуть висловити протест "капіталістичній Америці".

Бойкот запланований одразу після Дня подяки у США, коли роздрібні продавці, як правило, фіксують найбільші попит і прибутки. Спершу спільнота хотіла провести повномасштабний страйк серед працівників роздрібної торгівлі, однак згодом націлилась лише на бойкот Amazon.

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Що відомо про спільноту Antiwork

Форум позиціонує себе як спільноту, створену для тих, хто хоче "звільнитись з роботи" або "отримувати максимальну користь від життя без неї". Рух Antiwork набув популярності серед людей, які пережили вигорання на робочому місці або, на їхню думку, були недооцінені керівництвом компаній.

Дописи про токсичне середовище на підприємствах, а також фото звільнення з роботи набирають тисячі лайків та сотні коментарів. Корпоративна жадібність та невдачі капіталізму – найпопулярніші теми. Наразі спільнота входить у топ-15 форумів з найстрімкішим зростанням на Reddit. Ідею бойкоту підхопила велика частина дописувачів.

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Бойкот Amazon у Чорну п'ятницю

В Antiwork переконані, що зосередивши всі свої сили "на одному ворогу", їм вдасться досягти змін на краще. Так, спільнота вирішила "завдавати удару" гіганту електронної комерції Amazon.

Не здійснюйте жодних покупок на Amazon в Чорну п'ятницю. Навіть не відвідуйте їхню вебсторінку і додаток. Це просте завдання, однак воно дасть важливі результати,

– мовиться в одному з дописів форуму.

До слова, кількість безробітних людей, які планують долучитись до руху, зростає. За даними Міністерства праці США, у вересні 2021 року рекордних 4,4 мільйона американців звільнились з роботи.