Мільйони за картинку з інтернету: як українці заробляють на NFT-мистецтві

Можна придбати картинку в інтернеті та перепродати її в десятки разів дорожче. Хоча ринок NFT-мистецтва лише почав розвиватися, але Україна вже в п'ятірці лідерів.

Технологія NFT вивела сучасне мистецтво на новий рівень. Багатії купують картинки з інтернету за великі гроші, а митці та агенти підхопили новомодну хвилю та заробляють статки.

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Як розповіли фахівці, Україна входить в ТОП-5 країн, які долучилися до ринку NFT-мистецтва.

Українська художниця Зоя Скоропаденко, яка живе у Монако, виставлялася в Парижі та Токіо. Однак коли через пандемію галереї призупинили роботу, вона спробувала себе на новому ринку.

Мастодонти в шоці, паніка страшна. Там зараз такі оберти! Це як нічний клуб, у якому ви вперше. Ніхто нічого не розуміє, але всі все купують, усім весело,

— розповідає Скоропаденко.

Зоя вже заробила дві тисячі євро і планує цілі цифрові виставки.

Однак, перш ніж заробити, потрібно вкласти гроші. За словами художниці, NFT-токен для картини буде коштувати від декількох до 500 доларів. Також потрібна розкрутка, адже конкуренція — чимала.

Максим та Анна, які працюють як арт-дует "Ветеріс фемілі", роботу в форматі NFT продали за тисячу доларів. Картини створюють на електронному планшеті, "токенізують" та завантажують до віртуальних каталогів.

NFT-токен наче електронний підпис автора. Тисячі комп'ютерів по всьому світу створюють код, який неможливо підробити.

Це об'єкт права власності на що завгодно, записаний в реєстрі блокчейн. Той, хто володіє ключем до цього токена, він начебто і є його власником,

— пояснює агент з NFT-мистецтва Олексій.

"Токенізувати" можна також відео, текст чи музику. До прикладу, митець зі Львова виставив цифрову копію своєї скульптури за два мільйони доларів.

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Водночас сферу ретельно вивчають і шахраї, які беруть чужі роботи та публікують їх під своїм іменем. На додачу, усі операції анонімні, тому NFT-мистецтво може стати новим способом відмивати гроші.

NFT (Non-fungible token, невзаємозамінний токен) – сучасна технологія, заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum. Вона закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Такий токен є унікальним за своїми характеристиками, його неможливо замінити жодним іншим.

З чого все почалося