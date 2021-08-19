Батьки засновників компанії приїхали вчитися до Британії з Малайзії в 1960-х роках. Вони відкрили компанію з продажу одягу поштою, а потім бізнес з імпорту екзотичної риби. І лише згодом зайнялися тим бізнесом, який їм був до вподоби: відкрили пекарню з продажу традиційних для Південно-Східної Азії тортів і печива.

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Вів'єн Вонг та її рідний брат Говард з дитинства допомагали батькам у їх сімейному бізнесі, і лише згодом вирішили відкрити власну справу. Перед цим вони два роки у пекарні батьків займались вдосконаленням рецепту традиційного японського тістечка моті для того, аби використати його при виготовленні незвичного морозива.

Морозиво у рисовому тісті

Моті – м'яке та солодке рисове тісто, різновид традиційних японських солодощів. Зазвичай в азійських країнах як наповнювач використовуються різноманітні солодкі начинки. Проте також існує і технологія, при якій невеликі кульки морозива загортають у рисове тісто та отримують морозиво-моті, яке брат та сестра вирішили продавати під брендом Little Moons.

Зі слів бізнесменів найважчим виявилось адаптувати традиційний рецепт, що використовувався у пекарні батьків, для того аби тісто було тонким, пружним та тануло у роті разом із морозивом.

Пандемія COVID-19 змусила переосмислити бізнес

Заснований у 2010 році бізнес із виготовлення незвичного для європейського ринку морозива розвивався поступово, проте особливих зірок із неба брат і сестра не хапали. Вони працювали на власній фабриці та у лютому 2020 року, за місяць до початку пандемії, отримали найбільші на той час прибутки.

Говард та Вів'єн Вонг / Фото Financial Times

Проте вже в березні минулого року вони зупинили більше частину виробництва через введення обмежень. Адже на той час їх бізнес був орієнтований на ресторани, куди вони постачали близько 50% продукції. Фабрику частково було відкрито лише у квітні, адже, на щастя, замовлення з супермаркетів швидко росли та з лишком компенсували втрату ресторанних продажів.

За останні 12 місяців підприємці витратили майже 140 тисяч доларів на засоби індивідуального захисту для персоналу, засоби для дезінфекції обладнання і найняли вісім додаткових співробітників, які займаються виключно гігієнічними заходами в контексті пандемії COVID-19.

Несподівана слава через 10 років роботи

У січні 2021 року, після цілого року невизначеності і тривоги, на тікток було опубліковано відео, в якому дівчина відправилася в великий магазин Tesco на пошуки морозива Little Moons. Купівля продуктів була одним з небагатьох видів діяльності, які були дозволені під час локдаунів та карантинів.

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Це відео привернуло увагу, бо дало підліткам можливість зробити щось цікаве, у монотонному карантинному світі. Воно надихнуло багатьох інших відправитися у магазини, щоб знайти Little Moons і поділитись відеороликами про свої смаки та вподобання у лінійці японського солодкого десерту. За кілька днів у мережі тікток таких відео вже було понад 10 тисяч, а бренд Little Moons став вірусним на тікток. За останніми підрахунками, хештег #littlemoons набрав 315 мільйонів переглядів.

Таким чином пересічний бізнес із виробництва морозива за лічені дні отримав мільйони нових шанувальників.

Little Moons сьогодні

У червні 2021 року обсяги продажів бренду досягли 50 мільйонів доларів, а на компанію вже працює понад 300 працівників. Асортимент морозива було збільшено до 12 смаків, а продукція компанії Little Moons продається у 20 країнах Європи та Близького Сходу, а також в Сінгапурі.

Асортимент Little Moons: дивіться відео

Також розпочато продаж продукції онлайн на новому брендовому сайті електронної комерції. А серед новинок компанії є навіть веганські формати незвичного морозива.

Зауважимо, що продукція бренду Little Moons також доступна і в Україні у деяких торгових мережах.