Харчові відходи є однією з головних причин кліматичної кризи. Ось чому одна компанія, Too Good To Go, сподівається, що її таємничі коробки з їжею можуть частково розв'язати проблему.

Їжа, яку ми викидаємо, зазвичай потрапляє на сміттєзвалища та виробляє метан – потужний парниковий газ, який сприяє глобальному потеплінню. Цікаво До 2040 року – лише електромобілі: Honda поділилась грандіозною метою Як викидають їжу в США та Україні За оцінками Міністерства сільського господарства США, 30 – 40% їжі в США викидаються .

. Тільки в Нью-Йорку щорічно утворюється близько півмільйона тонн харчових відходів – цього достатньо, щоб заповнити понад 100 вагонів метро на день.

Українці викидають близько 30% їжі, за даними Світового банку. Як Too Good To Go продає залишки їжі Група інженерів, технічних спеціалістів та юристів у Копенгагені заснувала компанію Too Good To Go у 2016 році. Вони виступили майданчиком між: ресторанами, які наприкінці дня мають зайву їжу;

людьми, які готові дешево попоїсти. У компанії майже 37 мільйонів клієнтів по всьому світу та майже 87 тисяч ресторанів-партнерів.

Що отримав користувач Too Good To Go за 3,29 фунта (127 гривень) / Фото reddit.com Як це працює Клієнти обирають в додатку ресторан та купують mystery box (загадкову коробку) в середньому за 4 – 6 доларів. В ній може бути будь-що від випічки до стейку – все, що ресторан не продав протягом дня. Я був здивований. Я вийшов за межі своєї зони комфорту і полюбив її,

– сказав Алекс Буш, 28-річний клієнт у Нью-Йорку. Сервіс працює у багатьох країнах світу, але до України ще не дійшов. Тож амбітні підприємці можуть брати на замітку дієву ідею, яка не лише прибуткова, але й захищає довкілля. Піклуйтесь про довкілля – замініть паперовий документообіг на електронний. Тим більше, що це дозволить мати доступ до документів 24/7 та з будь-якого місця – редагуйте, узгоджуйте та підписуйте їх у мобільному додатку системи Star.Docs від Київстар Бізнес.