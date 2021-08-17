Як створити сімейний бізнес: поради від мільйонерів, які розв'язали проблему "нема, що одягнути"

Сімейний бізнес має сильні та слабкі сторони. Здавалося б, чудово, коли партнери по бізнесу є й партнерами по життю. Проте саме родинні зв’язки можуть стати проблемою у веденні спільного бізнесу.

Успішна бізнес-пара Кріс Халім і Раена Лім є співзасновниками компанії Style Theory, сінгапурської платформи прокату модного одягу та аксесуарів. Клієнти компанії мають можливість позичати необмежену кількість предметів за фіксовану щомісячну плату.

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На сьогодні їхній стартап налічує понад 200 тисяч зареєстрованих користувачів в Сінгапурі та Індонезії. Людям пропонують 50 тисяч найменувань одягу та понад 2 тисячі сумок. А ідея стартапу народилась зі спроби розв'язати одвічну жіночу проблему – немає, що вдягнути.

Творці додатку для прокату одягу, об'єднані не лише бізнесом, а й сімейними узами, діляться секретами успіху сімейного бізнесу, які вони зрозуміли за 5 років спільного управління справою.

Кожен має використовувати власні сильні сторони

Зі слів мільйонерів, надзвичайно важливо, щоб кожен із партнерів у сімейному бізнесі визначив конкретні напрямки, у яких він чи вона зможуть реалізувати власні сильні сторони.

Насамперед, слід визначити, хто із вас має кращі аналітичні здібності. Зробити це потрібно без упередження та із розумінням того, що від цього буде залежати успішність прийнятих фінансових рішень.

У сінгапурської бізнес-пари чоловік є виконавчим директором модного бізнесу саме тому, що має кращі аналітичні навички.

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Натомість дружина набагато більше уваги приділяє брендингу, роботі з людьми, поточній операційній діяльності, адже вона краще розуміє потреби жінок, які завжди у пошуках чогось новенького в одязі та аксесуарах. Саме тому Раена Лім обіймає посаду операційного директора.

Подружжя мільйонерів стверджує, що саме такий розподіл обовязків, згідно із сильними сторонами, дуже добре допомагає у розвитку та просуванню бізнесу.

Розділяйте роботу і відпочинок

За словами успішних бізнесменів, це розмежування вкрай важливе для сімейного бізнесу. На відпочинку не слід говорити про роботу і навпаки – під час робочого процесу не варто обговорювати плани на відпочинок. У сімейному бізнесі має бути чіткий розподіл часу на працю та на задоволення.

Хоча це не завжди було легко, особливо на початку бізнесу, проте успішні бізнес-партнери твердять, що це життєво важливо для їхньої ефективної та гармонійної роботи.

У сімейному бізнесі слід навчитись відпочивати / Фото Unsplash

Зі слів сінгапурських мільйонерів, особливо важкими були перші роки, коли вони працювали фактично без вихідних. Але з часом зрозуміли, що такий формат роботи руйнує не тільки сімейні стосунки, а й шкодить самому бізнесу. Без правильного та вчасного відпочинку бізнес перестав приносити задоволення, а це почало негативно відбиватися на фінансових результатах.

Пара твердить, що за 5 років спільного бізнес-партнерства вони чітко визначили, що вихідні дні призначені для особистого життя, а будні дні слід використовувати по максимуму для бізнесу.

Створіть сильну команду

Хоча сімейний бізнес – це справа родинна, проте при його розвитку та зростанні все ж таки слід розуміти, що без допомоги сторонніх осіб він буде занепадати.

Сінгапурські бізнесмени твердять, що сімейна справа дуже схожа на виховання дітей, які потребують багато годин догляду. При цьому вони наголошують на тому, що, як і у процесі виховання дітей, потрібно знайти розумний баланс між власними зусиллями та допомогою зі сторони. Допомога професійних помічників – няні у вихованні чи менеджерів у сімейному бізнесі – дозволить родинній справі успішно розвиватись, а не перетворитись на втомливий та виснажливий процес.

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Для сімейного бізнесу вкрай важливо постійно розвиватись та рухатись уперед, а це неможливо без сильної команди. Тому бізнес-партнерам потрібно знайти людей, які будуть також у захопленні від тієї справи, яку ви обрали, як сімейну. Саме сильна команда допоможе бізнесу у важкі часи, адже підтримка зі сторони команди дуже важлива для родини бізнесменів. Окрім цього, це допоможе вам прийняти потрібне рішення, коли ви у колі родини не можете дійти до спільного знаменника у певних питаннях ведення бізнесу чи інвестицій.

Основне, на чому наголошує успішна бізнес-пара – це довіра до працівників. Як і у випадку із дитиною, яку ви віддаєте на опіку доглядальниці, ви повинні бути впевнені на 100%, що особа, якій ви доручили управління часткою бізнесу, є справжнім професіоналом.