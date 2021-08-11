Коли йдеться про очільників українського рейтингу Forbes, у більшості українців одразу виникає асоціація зі словом "олігарх". Безумовно, за 30 років української незалежності з неоднозначними "приватизаціями" чимало найбагатших українців завдячують успішному бізнесу чи то "лихим 90-им", чи тісним контактам із тодішніми очільниками країни.

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Проте цей, здавалось би, "олігархічний рейтинг" в Україні все більше наповнюється новими обличчями, успішність та статки яких аж ніяк не пов'язані зі вчасно приватизованими державними підприємствами чи сумнівними тендерами з державного бюджету.

Бізнес 24 дослідив чільну сотню найбагатших бізнесменів нашої держави та розкриває історії успіху українських бізнесменів у сфері IT.

Влад Яценко

Статки – 1,1 мільярда доларів

34 місце серед 100 найбагатших українців за даними Forbes

Народився Влад Яценко у Німеччині, проживав у місті Южне (Одеська область), зараз мешкає у Лондоні.

Освіта – факультет комп'ютерних наук в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили (тоді – філія Києво-Могилянської академії) в Миколаєві.

Джерело статків – Revolut.

Перед тим, як стати доларовим мільярдером, Влад Яценко тривалий час працював у Польщі, куди виїхав після закінчення навчання в Україні. Надалі переїхав у Велику Британію, де у 2015 році спільно із Миколою Сторонським запустив фінтех-стартап Revolut.



Влад Яценко / Фото Forbes

Сервіс діє у форматі необанку та дає змогу переказувати гроші за кордон і конвертувати валюти без комісій, брати кредити, відкривати рахунки компаній, торгувати криптовалютами, купувати страховки тощо.

Revolut не має відділень, тому всі операції з картами проходять в однойменному застосунку на смартфоні. Компанія працює на ринках ЄС і США, маючи близько 16 мільйонів клієнтів і опрацьовуючи понад 150 мільйонів транзакцій щомісяця.

Ще у травневому рейтингу українського Forbes Влад Яценко був другим за статками серед успішних бізнесменів у сфері IT, маючи на рахунках 300 мільйонів доларів.

Та вже у липні 2021 року українець став доларовим мільярдером після того, як Revolut вдалось залучити 800 мільйонів доларів фінансування. Forbes оцінив його статки в 1,1 мільярда доларів. Якщо припустити, що статки інших багатіїв не мінялися, то Яценко піднявся на 9 місце у рейтингу найбагатших українців

Торік компанію Влада Яценка оцінювали у 5,5 мільярда доларів, однак зараз її вартість збільшилась у 6 разів – до 33 мільярдів.

Дмитро Запорожець

Статки – 450 мільйонів доларів

23 місце серед 100 найбагатших українців за даними Forbes

Народився та проживає у Харкові.

Освіта – Харківський національний автодорожній університет, незавершене навчання у комп'ютерній академії IT STEP.

Джерело статків – GitLab.

Про українського ІТ-шника Дмитра Запорожця відомо небагато. У мережі зазначають, що засновник компанії GitLab охоче відкривав програмний код для колег по роботі, але особисте життя він приховує. Він відмовлявся вмикати навіть вебкамеру на онлайн-зустрічах із партнерами.



Дмитро Запорожець / Фото Forbes

За неофіційними даними, Дмитро Запорожець створив бізнес із капіталізацією у 6 мільярдів доларів. І допомогло йому в цьому бажання спростити собі роботу в харківській аутсорсинговій компанії Sphere Software.

У 2011 році Дмитро Запорожець заснував GitLab, як сервіс для систематизації файлів із кодом. Здавалось би, що можна зробити в ніші, у якій домінує GitHub – найбільший у світі хостинг для IT-проєктів та спільної розробки?

Проте це не зупинило українця, який з допомогою колеги із Нідерландів Сіда Сібранджі зумів перетворити компанію, що працює у розподіленому форматі та не має жодного офісу, на багатомільярдний бізнес.

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Наразі послугами Gitlab користуються понад 100 тисяч організацій світу. Серед них – Qualcomm, NASA, Nasdaq і навіть Інтерпол. Важко повірити, але усі 1 275 працівників, зокрема, співзасновники компанії, працюють віддалено з 54 країн.

Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер

Статки Максима Литвина складають 260 мільйонів доларів, Олексія Шевченка – 260 мільйонів доларів, Дмитра Лідера – 260 мільйонів доларів

38, 39, 40 місце серед 100 найбагатших українців за даними Forbes

Місце народження – Київ.

Освіта – Міжнародний християнський університет (місто Київ), навчання на магістрів з бізнес-адміністрування у США та Канаді.

Джерело статків – Grammarly.

38 – 40 місця рейтингу українського Forbes розділили між собою засновники однієї із найбільш впізнаваних серед українських розробників IT‑компаній – Grammarly.



Максим Литвин, Дмитро Лідер та Олексій Шевченко / Фото MC.today

Сервіс для перевірки правопису Grammarly, який на початку власного існування називався MyDropbox, було засновано у 2009 році. Проте ще наприкінці 2008 року з'явився перший варіант їхнього продукту під назвою EssayRater.

Базова ідея одного із найбільш відомих українських стартапів полягала у запобіганні плагіату в академічних та наукових працях. Тому й не дивно, що після успішного старту компанію було придбано американською компанією у сфері освітніх технологій Blackboard.

Попри шалену конкуренцію з боку Microsoft Office та Google Docs український стартап, що тепер має офіси у Сан-Франциско, Нью-Йорку, Ванкувері та Києві, успішно продовжує своє сходження до вершин успіху. Водночас Grammarly, як і переважна більшість сучасних IT-компаній, продає власні продукти виключно онлайн. Тому у компанії немає офісів у всіх країнах, де вона працює.

У 2019 році капіталізація Grammarly перетнула позначку у 1 мільярд доларів, а видання Fast Company визнало Grammarly однією з найбільш інноваційних компаній світу у сфері штучного інтелекту. Попри те, що для багатьох Grammarly – це насамперед інструмент для перевірки граматики, засновники сервісу твердять: за допомогою технологій вони прагнуть покращити якість комунікацій у сучасному світі.

Катерина Костерева

Статки – 190 мільйонів доларів

56 місце серед 100 найбагатших українців за даними Forbes

Місце народження – Київ.

Освіта – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, MBA у Міжнародному інституті менеджменту МІМ, Owner/President Management в Harvard Business School.

Джерело статків – група компаній Creatio.

Катерина Костерева – співзасновниця і CEO Creatio. До складу цієї групи компаній входить один із найсильніших гравців українського IT-ринку – Terrasoft Ukraine.



Катерина Костерева / Фото Terrasoft

Катерина Костерева входить до:

Топ-33 найуспішніших бізнеследі України за версією видання Forbes Ukraine

Топ-30 жінок-лідерів, що досягли визначних успіхів у бізнесі за версією видання НВ

Топ-50 жінок-лідерів SaaS-індустрії світу за версією видання The Software Report

Топ-10 рейтингу MC.today "Підприємці року".

Історія групи компаній Creatio почалася у 2002 році, а вже у 2013 вона перетворилася з регіонального гравця в міжнародний бренд. Для прискорення розвитку бізнесу на глобальних ринках з 2015 року Катерина Костарева керує компанією з офісу у Бостоні.

Наразі штат групи Creatio налічує понад 600 працівників, тисячі клієнтів представлені у понад 110 країнах світу, партнерська мережа включає більше, ніж 700 організацій, а офіси розташовані у США, Великобританії, Австралії та на Кіпрі.

Лінійка Creatio включає продукти для автоматизації процесів продажів, маркетингу і сервісу, а також операційних процесів організації. В основі лежить інтелектуальна low-code платформа, яка дозволяє виконувати налаштування програмних рішень без навичок програмування. Розширити можливості базових продуктів Creatio можна за допомогою готових застосунків, доповнень і конекторів з онлайн-майданчика Creatio Marketplace.

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Щорічно продукти Creatio отримують престижні нагороди, а також високо оцінюються провідними аналітичними агентствами світу. У 2019 і 2020 роках Creatio названа лідером відразу у двох магічних квадрантах Gartner – в категорії рішень для управління продажами (Sales Force Automation) і управління лідами (CRM Lead Management).

Terrasoft Ukraine є організатором низки заходів, найбільший з яких – Форум бізнес- та IT-лідерів ACCELERATE, присвячений темам цифрової трансформації та автоматизації роботи організацій. Ця подія є частиною серії заходів, які проводяться групою Creatio в різних країнах світу. У 2020 році Форум трансформувався у глобальний онлайн-марафон ACCELERATE Global 2020, який об'єднав на одному віртуальному майданчику сотні спікерів і десятки тисяч учасників.

З метою посиленого розвитку програмних рішень та бізнесу на глобальних ринках у 2021 році група компаній Creatio залучила міноритарні інвестиції у розмірі 68 мільйонів доларів. Лід-інвестором виступив фонд Volition Capital, співінвестором – фонд Horizon Capital.

Зараз для бізнес- та IT-лідерів критично важливо не втратити час і за допомогою технологій трансформувати свої організації у low-code компанії, де кожен працівник може стати розробником, здатним автоматизувати будь-які бізнес-ідеї за лічені хвилини,

– впевнена Катерина Костерева

Тарас Кицмей

Статки – 190 мільйонів доларів

54 місце серед 100 найбагатших українців за даними Forbes

Місце народження – село Микулинці Тернопільської області.

Освіта – Національний університет "Львівська політехніка", кандидат фізико-математичних наук.

Джерело статків – SoftServe.

Тарас Кицмей працював викладачем в університеті Львова, коли у 1993 році спільно з 5 партнерами вирішив створити найбільшу українську IT-компанію – Softserve. Тарас Кицмей обіймав посаду генерального директора з 1997 по 2013 рік, після чого долучився до роботи у раді директорів компанії.

Наприкінці 2018 року Тарас Кицмей, як голова Наглядової ради ЛНУ ім. Івана Франка, увійшов до Правління директорів European Business Association (ЕВА), найбільш впливового та найчисельнішого об'єднання, що працює над покращенням умов ведення бізнесу у нашій країні.



Тарас Кицмей / Фото Forbes

В інтерв'ю Big Money Тарас Кицмей зізнався: у SoftServe працює близько 6,5 тисяч українців, близько 1 000 спеціалістів з Польщі, до 300 осіб – з Болгарії, близько 200 – у США, а ще до 50 осіб – в інших європейських країнах.

Значну увагу SoftServe приділяє IT-освіті в Україні. І це не дивно, адже компанія щороку зростає на близько 30%, а це – майже 2 000 нових робочих місць. Саме тому для підготовки кадрів компанія запустила власні курси програмування SoftServe IT Academy.

Головні офіси компанії можна знайти у Львові та Остіні, що в американському штаті Техас. Водночас розробницькі центри розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце, Варшаві (Польща).

У 2018 році SoftServe увійшов у рейтинг найкращих світових аутсорсингових компаній за версією асоціації IAOP – Global Outsourcing 100. Серед клієнтів української сервісної компанії – Microsoft, IBM, CISCO, Deutsche Bank і багато інших. Ключові сфери – програмні рішення для охорони здоров'я, роздрібної торгівлі та фінансових послуг.

Ярослав Любінець

Статки – 145 мільйонів доларів

80 місце серед 100 найбагатших українців за даними Forbes

Місце народження – село Манява Івано-Франківської області.

Освіта – Львівський національний університет імені Івана Франка, Президентська MBA-програма Києво-Могилянської бізнес-школи і Гарвардської бізнес-школи. Кандидат наук у галузі комп'ютерних наук.

Джерело статків – SoftServe.

Ярослав Любінець приєднався до SoftServe у 1995 році. З 1997 року став віцепрезидентом компанії з розробки програмного забезпечення, а сьогодні – голова ради директорів.



Ярослав Любінець / Фото Forbes

Ярослав Любінець є автором понад 20 наукових праць, переважно у сфері теорії управління базами даних та інформаційних систем. Адже 15 років, паралельно із роботою у SoftServe, працював науковим співробітником і викладачем НУ "Львівська політехніка".

Окрім цього, Ярослав Любінець відомий в Україні меценат та благодійник, який велику кількість власного часу присвячує підтримці та розвитку освітніх програм на рівні шкіл та університетів. Бізнесмен отримав нагороди "Людина року-2012" та "Благодійник року-2015".

Олег Рогинський

Статки – 210 мільйонів доларів

50 місце серед 100 найбагатших українців за даними Forbes

Місце народження – місто Дніпро.

Освіта – Бостонський університет (США).

Джерело статків – People.ai.

Переїхавши у США, Олег Рогинський вивчав бізнес та економіку. Після завершення навчання у Бостонському університеті переїхав у Канаду, де приєднався до стартапу Nstein Technologies. Згодом Олег Рогинський таки повернувся у США та запустив власний проєкт – Semantria, який у 2014 році успішно продав за 10 мільйонів доларів.



Олег Рогинський / Фото Forumdaily

На отримані кошти українець у 2016 році заснував стартап People.ai – платформу для оцінки ефективності продажів. Сервіс створено для менеджерів із продажів, який на основі алгоритмів штучного інтелекту допомагає підвищити ефективність продажів, аналізуючи продуктивність працівників за їхніми переговорами та надаючи рекомендації щодо угод.

За оцінками бізнес-ресурсу Crunchbase, вартість People.ai оцінюється у понад 500 мільйонів доларів, а серед клієнтів немає малого бізнесу, а лише великі технологічні компанії, зокрема, знаменитий Zoom. За даними Forbes, у 2020 році кількість клієнтів компанії українського мільйонера зросла на 245%, а основною місією є зменшення рутинної та непродуктивної роботи, яку доручають алгоритмам на базі штучного інтелекту. Це доводить і сам багатій: у компанії Олега Рогинського працюють всього 150 осіб.

Технології – майбутнє України

Успішний український бізнес – це не лише металургія, нафтогазовидобування, торгівля чи сільське господарство. Історії успіху героїв цього матеріалу – яскраве свідчення того, що Україна та її найцінніший ресурс – люди – здатні досягати вершин власним розумом та впевненістю у тому, що технологічний прогрес не спинити.