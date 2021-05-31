Мільйон доларів за відповідь: що саме хоче дізнатися американський бізнесмен

Роберт Бігелоу, магнат нерухомості з Лас-Вегаса і власник компанії Bigelow Aerospace, пропонує мільйон доларів 3 людям, які дадуть відповідь на одне (хоча і не просте) питання. Ті, хто хоче взяти участь у змаганні, можуть надіслати свою відповідь у вигляді есе на 25 000 слів до серпня цього року.

75-річний магнат завжди цікавився "аномальними явищами" і недавно заснував Інститут вивчення свідомості Бігелоу, щоб дослідити, що лежить за межею смерті.

До теми Частка продажів онлайн рекордно зросла: чи все з цим добре

Відповідь на яке питання вартує мільйон доларів

Зокрема, мільярдер хоче дізнатися, чи можливе "виживання людської свідомості після тілесної смерті". Для цього у вчених, неврологів і психологів є час до 1 серпня 2021 року, аби надати відповідь обсягом до 25 тисяч слів. Група фахівців-суддів вибере переможця 1 листопада. При цьому перше місце отримає 500 тисяч доларів, друге 300 тисяч і третє 150 тисяч.

Чому це цікавить американського бізнесмена

Інтерес Роберта Бігелоу до цього питання значно зріс після того, як його дружина Дайана Мона Бігелоу померла в лютому 2020 року від захворювання кісткового мозку і лейкемії. Водночас за свідченнями інших джерел інтерес до цього питання, у Бігелоу виник, коли в 1992 році його син Род Лі наклав на себе руки.

Схоже, що Бігелоу не потрібно аби його переконали в можливості існування свідомості за межами смерті, оскільки, як він сказав в інтерв'ю газеті Times, він і так у цьому переконаний. Проте зараз він хоче отримати наукову відповідь на це запитання