Мільярдні втрати Alibaba: як за рік зменшилась капіталізація китайського IT-гіганта

25 жовтня 2021 , 14:12
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Джерело:

Bloomberg

Ринкова капіталізація китайського IT-гіганта Alibaba зменшилася на понад 300 мільярдів доларів. Однак не лише компанія Джека Ма суттєво подешевшала серед інших китайських компаній, а й ще вісім.

Подешевшання IT-гіганта Alibaba

За рік, згідно з аналітикою видання Bloomberg, капіталізація китайської компанії Alibaba зменшилась на 344,4 мільярда доларів.

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Невдала промова Джека Ма

Рік тому засновник Alibaba Джек Ма розкритикував владу Китаю за стримування інновацій та порівняв глобальні банківські правила з "клубом для старих". Наслідком такої невдалої риторики стало призупинення виходу на IPO дочки Alibaba – фінтех-компанії Ant Group.

Також згодом антимонопольний комітет почав розслідування проти Alibaba, в результаті чого компанія сплатила чималий штраф. Також на деякий час Джек Ма зник з поля зору й був виключений зі списку бізнес-лідерів КНР

Варто зауважити, що влада Піднебесної в цілому прийняли жорсткі заходи щодо найбільш динамічних секторів китайської економіки.

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Що відомо про Alibaba

Alibaba Group – китайська публічна компанія, що працює у сфері інтернет-комерції, власник вебпорталів Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress та ряду інших. Основними видами діяльності є торгові операції між компаніями за схемою B2B та роздрібна онлайн-торгівля.

Китайські компанії, що також суттєво подешевшали

  • Розробник сервісу коротких відео Kuaishou Technology, що втратив 104 мільярдів доларів капіталізації.
  • Китайські страхові компанії Ping An Insurance та China Life Insurance, які втратили 66,1 мільярда доларів та 50,8 мільярда відповідно.
  • IT-компанія Tencent втратила за рік 65,4 мільярда доларів.
  • Втрати брокера нерухомості KE Holdings склали 50,3 мільярда доларів.
  • Освітній сервіс TAL Education – 39,1 мільярда доларів. 
  • Вейпінгова компанія RLX – 36,7 мільярда доларів

Подешевшання китайських компаній / Інфографіка Bloomberg

За рік також суттєво впала вартість й двох американських компаній:

  • американський сервіс відеозв'язку Zoom (-63 мільярди доларів);
  • японський холдинг Softbank (-40,9 мільярда доларів).
Автор: Дар'я Вереньова