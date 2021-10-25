Мільярдні втрати Alibaba: як за рік зменшилась капіталізація китайського IT-гіганта

Ринкова капіталізація китайського IT-гіганта Alibaba зменшилася на понад 300 мільярдів доларів. Однак не лише компанія Джека Ма суттєво подешевшала серед інших китайських компаній, а й ще вісім.

Подешевшання IT-гіганта Alibaba

За рік, згідно з аналітикою видання Bloomberg, капіталізація китайської компанії Alibaba зменшилась на 344,4 мільярда доларів.

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Невдала промова Джека Ма

Рік тому засновник Alibaba Джек Ма розкритикував владу Китаю за стримування інновацій та порівняв глобальні банківські правила з "клубом для старих". Наслідком такої невдалої риторики стало призупинення виходу на IPO дочки Alibaba – фінтех-компанії Ant Group.

Також згодом антимонопольний комітет почав розслідування проти Alibaba, в результаті чого компанія сплатила чималий штраф. Також на деякий час Джек Ма зник з поля зору й був виключений зі списку бізнес-лідерів КНР.

, що влада Піднебесної в цілому прийняли жорсткі заходи щодо найбільш динамічних секторів китайської економіки.

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Що відомо про Alibaba Alibaba Group – китайська публічна компанія, що працює у сфері інтернет-комерції, власник вебпорталів Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress та ряду інших. Основними видами діяльності є торгові операції між компаніями за схемою B2B та роздрібна онлайн-торгівля.

Китайські компанії, що також суттєво подешевшали

Розробник сервісу коротких відео Kuaishou Technology , що втратив 104 мільярдів доларів капіталізації.

, що втратив 104 мільярдів доларів капіталізації. Китайські страхові компанії Ping An Insurance та China Life Insurance , які втратили 66,1 мільярда доларів та 50,8 мільярда відповідно.

та , які втратили 66,1 мільярда доларів та 50,8 мільярда відповідно. IT-компанія Tencent втратила за рік 65,4 мільярда доларів.

втратила за рік 65,4 мільярда доларів. Втрати брокера нерухомості KE Holdings склали 50,3 мільярда доларів.

склали 50,3 мільярда доларів. Освітній сервіс TAL Education – 39,1 мільярда доларів.

– 39,1 мільярда доларів. Вейпінгова компанія RLX – 36,7 мільярда доларів

Подешевшання китайських компаній / Інфографіка Bloomberg

За рік також суттєво впала вартість й двох американських компаній: