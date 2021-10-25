Мільярдні втрати Alibaba: як за рік зменшилась капіталізація китайського IT-гіганта
Джерело:Bloomberg
Ринкова капіталізація китайського IT-гіганта Alibaba зменшилася на понад 300 мільярдів доларів. Однак не лише компанія Джека Ма суттєво подешевшала серед інших китайських компаній, а й ще вісім.
Подешевшання IT-гіганта Alibaba
За рік, згідно з аналітикою видання Bloomberg, капіталізація китайської компанії Alibaba зменшилась на 344,4 мільярда доларів.
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Невдала промова Джека Ма
Рік тому засновник Alibaba Джек Ма розкритикував владу Китаю за стримування інновацій та порівняв глобальні банківські правила з "клубом для старих". Наслідком такої невдалої риторики стало призупинення виходу на IPO дочки Alibaba – фінтех-компанії Ant Group.
Також згодом антимонопольний комітет почав розслідування проти Alibaba, в результаті чого компанія сплатила чималий штраф. Також на деякий час Джек Ма зник з поля зору й був виключений зі списку бізнес-лідерів КНР.Варто зауважити, що влада Піднебесної в цілому прийняли жорсткі заходи щодо найбільш динамічних секторів китайської економіки.
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Що відомо про AlibabaAlibaba Group – китайська публічна компанія, що працює у сфері інтернет-комерції, власник вебпорталів Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress та ряду інших. Основними видами діяльності є торгові операції між компаніями за схемою B2B та роздрібна онлайн-торгівля.
Китайські компанії, що також суттєво подешевшали
- Розробник сервісу коротких відео Kuaishou Technology, що втратив 104 мільярдів доларів капіталізації.
- Китайські страхові компанії Ping An Insurance та China Life Insurance, які втратили 66,1 мільярда доларів та 50,8 мільярда відповідно.
- IT-компанія Tencent втратила за рік 65,4 мільярда доларів.
- Втрати брокера нерухомості KE Holdings склали 50,3 мільярда доларів.
- Освітній сервіс TAL Education – 39,1 мільярда доларів.
- Вейпінгова компанія RLX – 36,7 мільярда доларів
Подешевшання китайських компаній / Інфографіка Bloomberg
За рік також суттєво впала вартість й двох американських компаній:
- американський сервіс відеозв'язку Zoom (-63 мільярди доларів);
- японський холдинг Softbank (-40,9 мільярда доларів).