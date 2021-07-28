Криптофонд India Covid Crypto Relief Fund, який отримав мільярдне пожертвування, був заснований підприємцем із Нью-Делі Сандіпом Наілвалом, співзасновником Polygon – протоколу другого рівня для Ethereum.

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Умовний мільярд

Віталік Бутерін пожертвував понад мільярд доларів за тодішнім курсом не у фіатних валютах (доларі, євро тощо), які є стабільними, а у вкрай нестабільній криптовалюті. Однією з частин пожертви були 50,7 трильйона "мем-монет" Shiba Inu.

Подарунок Бутеріна становив 5% "мем-монет", що перебувають в обігу та спровокував обвал ціни на них у 50%. За оцінками Сандіпа Наілвала, кінцева вартість отриманих "мем-монет" Shiba Inu склала 400 мільйонів доларів.

Витрачено лише 20 мільйонів доларів

Для того аби не порушувати національне законодавство Індії про регулювання іноземних вкладів та інвестицій, керівнику благодійного фонду доводиться витрачати багато часу на формалізацію видатків. Фонд поступово переводить отримані токени в долари, а потім в рупії, і на цей час завершено близько 80% конвертування.

Сандіп Наілвал обіцяє прозорість видатків його фонду / Фото Netral.news

За словами Сандіпа Наілвала, він також проявляє обережність при виплаті коштів: на цей момент він виплатив 20 мільйонів доларів, і ще 20 мільйонів доларів знаходяться в стадії підготовки. Він хоче переконатися, що гроші дійсно доходять до низів, а також планує найняти відому аудиторську компанію для забезпечення повної прозорості видатків.

Може видатися, що це не так багато, але переведення у готівку неліквідного активу, дотримання державних норм і доставка грошей в потрібні місця, це насправді нелегке завдання,

– твердить засновник благодійного фонду

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