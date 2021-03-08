Мільярдерка Маккензі Скотт вийшла заміж за шкільного вчителя: її колишній – Джефф Безос

Мільярдерка Маккензі Скотт приголомшила усіх новиною. Жінка вийшла заміж за шкільного вчителя природничих наук Дена Джеветта.

Маккензі Скотт була дружиною засновника Amazon Джеффа Безоса. Пара розлучилася 2 роки тому.

Варто прочитати Наймолодшою мільярдеркою стала засновниця додатку для знайомств Bumble

Скотт – одна з найбагатших жінок планети. Саме через це усіх приголомшила новина про її нового обранця. У мережі обговорюють саме його статус, адже Ден Джеветт працює вчителем у школі – навчає природничі науки.



Ден Джеветт та Маккензі Скотт / Фото GIVING PLEDGE

Як відреагував Безос

Інформація про одруження вчителя з мільярдеркою з'явилася на благодійному сайті Giving Pledge. Джефф Безос вже прокоментував подію. Підприємець запевнив, що гарно ставиться до нового чоловіка Маккензі і щасливий за подружжя.

Ден – чудовий хлопець, я радий за них,

– запевнив Безос.

Зараз пара живе в Сіетлі. Відомо, що діти Маккензі Скотт вчаться в престижній школі. Саме у цьому ж навчальному закладі і працює її чоловік.

Шлюб Безоса і Скотт: що відомо

Мільярдерка прожила у шлюбі з Безосом 25 років .

. Саме за підтримки Скотт чоловікові вдалося заснувати Amazon у 1994 році.

Розлучилася пара у 2019 році. Тоді Безос був найбагатшою людиною у світі. Частка його капіталу в Amazon складала понад 16%.

Тоді Безос був найбагатшою людиною у світі. Частка його капіталу в Amazon складала понад 16%. Після розриву відносин Скотт отримала 4% акцій Amazon. Зараз жінка займає 22 місце серед найбагатших людей світу.