Мільярдерка Маккензі Скотт приголомшила усіх новиною. Жінка вийшла заміж за шкільного вчителя природничих наук Дена Джеветта.

Маккензі Скотт була дружиною засновника Amazon Джеффа Безоса. Пара розлучилася 2 роки тому.

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Скотт – одна з найбагатших жінок планети. Саме через це усіх приголомшила новина про її нового обранця. У мережі обговорюють саме його статус, адже Ден Джеветт працює вчителем у школі – навчає природничі науки.



Ден Джеветт та Маккензі Скотт / Фото GIVING PLEDGE

Як відреагував Безос

Інформація про одруження вчителя з мільярдеркою з'явилася на благодійному сайті Giving Pledge. Джефф Безос вже прокоментував подію. Підприємець запевнив, що гарно ставиться до нового чоловіка Маккензі і щасливий за подружжя.

Ден – чудовий хлопець, я радий за них,

– запевнив Безос.

Зараз пара живе в Сіетлі. Відомо, що діти Маккензі Скотт вчаться в престижній школі. Саме у цьому ж навчальному закладі і працює її чоловік.

До слова. Зараз стан Маккензі Скотт – приблизно 54 мільярда доларів. Вона хоче віддати більшу частину грошей на благодійність. Скотт вже у грудні 2020 року віддала 4 мільярда доларів організаціям, які борються з пандемією.

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