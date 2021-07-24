Мільярдерів Джеффа Безоса та Річарда Бренсона не визнали астронавтами: відома причина

Мільярдери Річард Бренсон та Джефф Безос, які здійснили перші туристичні польоти у космос, не можуть бути визнані комерційними космонавтами. У США посилили вимоги до визнання особи "астронавтом".

Згідно з новими правилами Федерального управління цивільної авіації (FAA) США, кандидати в астронавти повинні бути частиною льотного екіпажу і зробити внесок в забезпечення безпеки космічних польотів.

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Не астронавти, принаймні, поки що

Це означає, що Джефф Безос і Річард Бренсон не можуть бути офіційно визнані у США "астронавтами". Оновлення програми "Крила комерційного астронавта" були оголошені у вівторок 20 липня – саме у день, коли засновник компанії Amazon та найбагатша людина світу Джефф Безос здійснив космічний політ на ракеті його приватної космічної компанії Blue Origin.

Команда Джеффа Безоса на пресконференції після польоту / Фото Getty Images

Перші зміни у вимогах з 2004 року

Це перші зміни з моменту початку програми "Крила комерційного астронавта" FAA у 2004 році. Згідно з існуючими вимогами, щоб отримати статус комерційного астронавта, космонавти повинні піднятися на висоту 50 миль (80 км) над поверхнею Землі, що успішно зробили Джефф Безос і Річард Бренсон.

Але, крім подолання висотного бар'єра, тепер особи, що претендують на звання астронавта повинні також "продемонструвати діяльність під час польоту, яка була важлива для громадської безпеки або сприяла безпеці пілотованих космічних польотів".

Що саме вважається такою діяльністю визначають відповідні посадові особи FAA.

Номінацій на отримання звання астронавта не надходило

Особи, які бажають отримати "крила комерційного астронавта" також повинні бути номіновані на них. Представник FAA повідомив, що на даний час вони не розглядають ніяких заявок на отримання звання астронавта.

Крім участі у комерційних космічних польотах, у США є два інших способи отримати "крила астронавта" – в армії або в NASA.

Як пройшли польоти мільярдерів у космос

Першим у космос 11 липня, за тиждень до 71-річчя вирушив британський мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, випередивши Джеффа Безоса на дев'ять днів у часі, але програвши у висоті польоту.

20 липня найбагатша людина світу, засновник Amazon та приватної космічної компанії Blue Origin Джефф Безос вирушив у космос на кораблі New Shepard разом із рідним братом Марком, 82-річною Воллі Фанк та 18-річним студентом з Нідерландів Олівером Деменом

Політ Джеффа Безоса у фотографіях