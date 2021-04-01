Мільярдери збільшили свої статки на 54% за рік: за це їх хочуть "покарати"

Джерело:CBS News
У світі 2 365 мільярдерів і за останній рік вони збільшили своє багатство на 4 трильйони доларів. Тепер вони мають 12,39 трильйона доларів.
Мільярдери розбагатіли на 54% і це дуже не сподобалося американцям, які тепер вимагають більшого оподаткування багатіїв.
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Ситуація, коли багатші стають ще багатшими, викликає занепокоєння. Тому у США ще активніше заговорили про "податок на багатство".
Понад 80 профспілок та організацій надіслали листа президенту Джо Байдену із закликом:
Попри те, що дві третини населення підтримують підвищення податків для людей, які заробляють понад 400 тисяч доларів, Джо Байден схоже не має такого наміру. Наразі він пропонує збільшити корпоративний податок з 21% до 28%, щоб оплатити пакет стимулів на 2 трильйони доларів.
Деякі податкові експерти стверджують, що податок на багатство може навпаки завадити людям з нижчими доходами стати мільйонерами.
Це також може стимулювати багатіїв приховувати свої доходи чи виводити їх в офшори.
Податок на багатство негативно позначиться на економіці. Він зменшить національний дохід, стримуватиме заощадження та стимулюватиме споживання,
– зазначила економістка Еріка Йорк.
Водночас дослідник нерівності Чак Коллінз з цими аргументами не погоджується.
Є повний економічний та моральний сенс оподатковувати наддоходи мільярдерів, щоб оплатити відновлення економіки. Наш біль – це їх здобуток,
– сказав Коллінз.
Експерт додав, що навіть із запропонованим податком мільярдери все одно будуть багатшими, ніж до пандемії.
Мільярдери стали заможнішими завдяки поєднанню кількох подій.
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