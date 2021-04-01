У світі 2 365 мільярдерів і за останній рік вони збільшили своє багатство на 4 трильйони доларів. Тепер вони мають 12,39 трильйона доларів.

Мільярдери розбагатіли на 54% і це дуже не сподобалося американцям, які тепер вимагають більшого оподаткування багатіїв.

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Податок на багатство

Ситуація, коли багатші стають ще багатшими, викликає занепокоєння. Тому у США ще активніше заговорили про "податок на багатство".

Понад 80 профспілок та організацій надіслали листа президенту Джо Байдену із закликом:

скасувати закони, якими Трамп знижував податки багатіїв.

ввести додатковий податок у розмірі 10% для тих, чиї доходи перевищують 2 мільйони доларів.

Попри те, що дві третини населення підтримують підвищення податків для людей, які заробляють понад 400 тисяч доларів, Джо Байден схоже не має такого наміру. Наразі він пропонує збільшити корпоративний податок з 21% до 28%, щоб оплатити пакет стимулів на 2 трильйони доларів.

Чи буде податок на багатство ефективним

Деякі податкові експерти стверджують, що податок на багатство може навпаки завадити людям з нижчими доходами стати мільйонерами.

Це також може стимулювати багатіїв приховувати свої доходи чи виводити їх в офшори.

Податок на багатство негативно позначиться на економіці. Він зменшить національний дохід, стримуватиме заощадження та стимулюватиме споживання,

– зазначила економістка Еріка Йорк.

Водночас дослідник нерівності Чак Коллінз з цими аргументами не погоджується.

Є повний економічний та моральний сенс оподатковувати наддоходи мільярдерів, щоб оплатити відновлення економіки. Наш біль – це їх здобуток,

– сказав Коллінз.

Експерт додав, що навіть із запропонованим податком мільярдери все одно будуть багатшими, ніж до пандемії.

Чому розрив між бідними та багатими росте

Мільярдери стали заможнішими завдяки поєднанню кількох подій.

Фондовий ринок досяг рекордних висот , очікуючи, що економіка переживе сильний підйом у 2021 році.

, очікуючи, що економіка переживе сильний підйом у 2021 році. Деякі компанії, такі як Amazon, отримали вищий прибуток , коли люди перейшли на онлайн-комерцію через пандемію.

, коли люди перейшли на онлайн-комерцію через пандемію. Водночас рівень бідності зріс через труднощі, створені пандемією. Кількість людей, які живуть у злиднях, у світовому масштабі подвоїлася і склала понад 500 мільйонів за перші дев'ять місяців пандемії, підрахували в Oxfam.

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Найбагатші люди планети

У списку 10 найбагатших людей світу можна побачити здебільшого американців, які представляють сферу технологій. Найбільше серед них збагатився Ілон Маск – на 560% за останній рік.