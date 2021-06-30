Мільярдери завдяки Bubble Tea: історія подружжя, що створило імперію напоїв Nayuki

Китайська відповідь американському "фрапучино". Продукт орієнтований на дуже молоду аудиторію. Почавши з магазину в Шеньчжені у 2015 році, Пень Сінь та Чжао Лінь, які тепер подружжя Чжао, сьогодні очолюють гіганта із виробництва напоїв з божевільним оборотом.

Стартапу Nayuki пощастило задовольнити смаки молодих китайських споживачів, що шукають інноваційні напої на основі чаю.

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Сьогодні заснована ними компанія Nayuki Holdings Ltd. оцінюється в 3,8 мільярда доларів, навіть після того, як в середу акції компанії впали на дебютних торгах в Гонконгу. Згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index, статки подружжя становлять близько 1,1 мільярда доларів у кожного.

Що таке Bubble Tea Бульбашковий чай винайшли на острові Тайвань у середині 1980-х років. Спочатку це був просто збитий коктейль з чаю та фруктового сиропу. Пізніше в нього стали додавати кульки з тапіоки. Популярним він став тільки завдяки тому, що потрапив в японські телевізійні новини. У 1990-тих роках напій дістався до Каліфорнії, а потім підкорив всю Америку. З 2010 року напій продається в Європі, де він входить, наприклад, в асортимент напоїв McDonald's. Бульбашковий чай поширений на Тайвані та в Китаї, в США, Австралії, завоював велику популярність в Європі, особливо у Великій Британії та Німеччині.

Для початку стартапу заклали свій будинок у банку

Компанія Nayuki, яка почала свою діяльність з трьох філій в південному китайському місті Шеньчжень, переживає бум на ринку елітних чайних напоїв, завдяки якому вона розширилася до більш ніж 560 магазинів в більш ніж 70 містах, в основному в Китаї.

У 2014 році Пен Сінь і її чоловік Чжао Лін заклали свій будинок для отримання банківського кредиту, щоб запустити свій бізнес з виробництва чаю з бульбашками.

Чай основа для напоїв та незвична випічка

Мрія полягала в тому, щоб зробити чай таким же свіжим і податливим напоєм, як кава. Не випадково чай і кава є одними з найбільш важливих предметів продажів в індустрії напоїв в Китаї, так само як хліб і випічка в секторі вуличної їжі. Тому пара спробувала об'єднати чай і випічку. І клієнти, в переважній більшості молоді та дуже молоді, відреагували на це з великим ентузіазмом.

Дивіться відео про асортимент Nayuki:

Найбільш продаваний напій

Серед безлічі продуктів, пропонованих брендом, варто згадати Nayuki Classico – найбільш продаваний продукт за всю історію – зелений чай зі злегка кислуватим смаком; його отримують, змішуючи напій зі свіжим апельсиновим і лимонним соком. Цей продукт було покликано зруйнувати усталеність традицій, аби залучити аудиторію підлітків і молоді, чиї смаки ще незрілі та все більше схожі на смаки їх західних сучасників.

Два роки тестів перед початком стартапу

Це не було необдуманим рішенням. Ми витратили майже два роки на тестування наших напоїв на вулиці, перш ніж відкрити наш перший магазин,

– каже генеральна директорка компанії Пень Сінь.

Подружня пара Чжао втілила власні мрії / Фото Daydaynews

33-річна Пень Сінь познайомились із 42-річним Чжао Лінь, у Шеньчжені – місті, яке є технологічним центром Китаю. До заснування власної фірми вона працювала заступником генерального секретаря компанії з розробки програмного забезпечення. Її чоловік, який обіймає посаду голови ради директорів Nayuki, раніше працював в декількох продовольчих компаніях, включаючи підрозділ Burger King в Шеньчжені. Кожен із двох співзасновників володіє приблизно 28% акцій Nayuki.

Новий напій кожного тижня

З минулого року компанія Nayuki кожен тиждень випускає новий напій, для того, щоб молоді покупці постійно повертались у її магазини та кафе. Зараз значний обсяг продажів перейшов в онлайн, і з початку пандемії понад 70% замовлень компанія отримує з онлайн-платформ.

Асортимент Nayuki постійно зростає / Фото Nayuki

Плани з розширення успішного бізнесу

Понад 90% торгових точок Nayuki розташовано у материковому Китаї, один магазин в Гонконзі та один в Японії. Зараз компанія намагається капіталізувати 656 мільйонів доларів розмістивши 257,3 мільйона акцій, залучаючи таких потужних інвесторів UBS Asset Management, China Southern Asset Management і GF Fund Management.

Кількість магазинів Nayuki невпинно зростає / Фото Bloomberg

Отримані в ході капіталізації кошти компанія планує інвестувати у відкриття ще 300 філій в цьому році та 350 у 2022 році. Більшість з них будуть магазини нового формату під назвою Nayuki PRO, в яких також продається кава і випічка меншого розміру, щоб зацікавити офісних працівників.