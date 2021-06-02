Мільярдери роздають гроші: чому вони це роблять

Найбагатші люди планети не лише заробляють мільярди доларів, але й роздають їх. Розповідаємо, що мотивує їх до таких вчинків та що таке "клятва дарування" для мільярдерів.

Розлучення двох найбагатших пар, сім'ї Гейтсів та Джеффа Безоса і Скотт Маккензі викликало розмови та побоювання, що це вплине на їх філантропію. Білл та Мелінда Гейтси запевняють, що їх розлучення не вплине на діяльність їх благодійного фонду, що має у розпорядження близько 50 мільярдів доларів.

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Після розлучення із Джеффом Безосом у 2019 році Маккензі Скотт передала майже 6 мільярдів доларів сотням благодійних груп. А її колишній чоловік, Джефф Безос, пообіцяв виділити 10 мільярдів доларів в "Фонд Землі" для боротьби зі зміною клімату – на сьогодні це найбільша сума, передана або обіцяна кожним з них. Проте, величезні статки Джеффа Безоса і Маккензі Скотт тільки ростуть, випереджаючи їх пожертвування.

Роздати мільярди нелегко

У 2017 році Маккензі Скотт отримала акції Amazon вартістю 38 мільярдів доларів. Станом на початок літа 2021 року, за даними Forbes , її статки становлять 56,8 мільярда доларів.

Не завжди легко вирішити, як віддати тони грошей. У січні 2021 року Ілон Маск публічно попросив у Твіттері поділитися ідеями про те, як роздати свої статки, які зараз становлять понад 156 мільярдів доларів. Джефф Безос зробив те ж саме у 2017 році.

Благочинні пожертви Джеффа Безоса / Фото Independent

Багато хто віддає гроші у свої власні фонди, а потім використовують цей механізм, щоб вирішити, як розподілити гроші. Індійський технологічний мільярдер Азім Премджі у 2019 році пообіцяв передати близько 7,5 мільярдів доларів акціями своєї компанії у свій фонд. Минулого року співзасновник компанії Nike Філ Найт передав 900 мільйонів доларів у свій фонд. Найт також передав 300 мільйонів доларів своїй альма-матер – Університету Орегону. Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт і його дружина Венді передали 150 мільйонів доларів в цьому році на вивчення біології та машинного навчання.

Філантропію підтримують і молоді мільярдери. Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін, який став наймолодшим у світі криптомільярдером, пожертвував гроші Індії. Понад 1 мільярд доларів в криптовалюті піде в різні благодійні фонди. Бутерін направив 1,14 мільярда доларів фонду India COVID-Crypto Relief Fund, який надає медичну допомогу і предмети першої необхідності під час пандемії коронавірусу в Індії.

Як роздають мільярди

Пара Гейтсів разом з приятелем Ворреном Баффетом змінили очікування суспільства від мільярдерів, створивши у 2010 році свою "Клятву дарування". Вони пообіцяли віддати більшу частину своїх статків або при житті, або після смерті, і переконали сотні інших найбагатших людей світу зробити це. Обіцянка, однак, не має механізму примусу. Це моральна і публічна обіцянка, і люди, які підписали її, можуть змінити своє рішення в будь-який момент, повідомивши або не повідомивши про це нікому.

"Клятву дарування" підтримали найбагатші люди світу / Фото Asiatatler

Маккензі Скотт вибрала інший підхід, розподіливши свої гроші між сотнями невеликих благодійних організацій та установ, які часто залишаються поза увагою великих донорів.

Чому це важливо

У 2019 році благодійні пожертви фізичних осіб в США склали 309,66 мільярда доларів. Разом з тим, прірва між надбагатими та небагатими людьми різко поглибилася під час пандемії COVID-19.

Білл та Мелінда Гейтс в Індії / Фото Getty Images

Безперечним є те, що мільярдери будуть продовжувати намагатися підправити свою репутацію благодійними справами.

Благодійність Білла Гейтса допомогла змінити його репутацію, перетворивши його з безжального генерального директора компанії, продукція якої домінувала на ринку, в дивакуватого філантропа, який прагне розв'язувати світові проблеми.