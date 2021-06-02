Розлучення двох найбагатших пар, сім'ї Гейтсів та Джеффа Безоса і Скотт Маккензі викликало розмови та побоювання, що це вплине на їх філантропію. Білл та Мелінда Гейтси запевняють, що їх розлучення не вплине на діяльність їх благодійного фонду, що має у розпорядження близько 50 мільярдів доларів.

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Після розлучення із Джеффом Безосом у 2019 році Маккензі Скотт передала майже 6 мільярдів доларів сотням благодійних груп. А її колишній чоловік, Джефф Безос, пообіцяв виділити 10 мільярдів доларів в "Фонд Землі" для боротьби зі зміною клімату – на сьогодні це найбільша сума, передана або обіцяна кожним з них. Проте, величезні статки Джеффа Безоса і Маккензі Скотт тільки ростуть, випереджаючи їх пожертвування.

У 2017 році Маккензі Скотт отримала акції Amazon вартістю 38 мільярдів доларів. Станом на початок літа 2021 року, за даними Forbes, її статки становлять 56,8 мільярда доларів.

Роздати мільярди нелегко

Не завжди легко вирішити, як віддати тони грошей. У січні 2021 року Ілон Маск публічно попросив у Твіттері поділитися ідеями про те, як роздати свої статки, які зараз становлять понад 156 мільярдів доларів. Джефф Безос зробив те ж саме у 2017 році.

Благочинні пожертви Джеффа Безоса / Фото Independent

Багато хто віддає гроші у свої власні фонди, а потім використовують цей механізм, щоб вирішити, як розподілити гроші. Індійський технологічний мільярдер Азім Премджі у 2019 році пообіцяв передати близько 7,5 мільярдів доларів акціями своєї компанії у свій фонд. Минулого року співзасновник компанії Nike Філ Найт передав 900 мільйонів доларів у свій фонд. Найт також передав 300 мільйонів доларів своїй альма-матер – Університету Орегону. Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт і його дружина Венді передали 150 мільйонів доларів в цьому році на вивчення біології та машинного навчання.

Філантропію підтримують і молоді мільярдери. Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін, який став наймолодшим у світі криптомільярдером, пожертвував гроші Індії. Понад 1 мільярд доларів в криптовалюті піде в різні благодійні фонди. Бутерін направив 1,14 мільярда доларів фонду India COVID-Crypto Relief Fund, який надає медичну допомогу і предмети першої необхідності під час пандемії коронавірусу в Індії.

Як роздають мільярди

Пара Гейтсів разом з приятелем Ворреном Баффетом змінили очікування суспільства від мільярдерів, створивши у 2010 році свою "Клятву дарування". Вони пообіцяли віддати більшу частину своїх статків або при житті, або після смерті, і переконали сотні інших найбагатших людей світу зробити це. Обіцянка, однак, не має механізму примусу. Це моральна і публічна обіцянка, і люди, які підписали її, можуть змінити своє рішення в будь-який момент, повідомивши або не повідомивши про це нікому.

"Клятву дарування" підтримали найбагатші люди світу / Фото Asiatatler

Маккензі Скотт вибрала інший підхід, розподіливши свої гроші між сотнями невеликих благодійних організацій та установ, які часто залишаються поза увагою великих донорів.

Чому це важливо

У 2019 році благодійні пожертви фізичних осіб в США склали 309,66 мільярда доларів. Разом з тим, прірва між надбагатими та небагатими людьми різко поглибилася під час пандемії COVID-19.

Білл та Мелінда Гейтс в Індії / Фото Getty Images

Безперечним є те, що мільярдери будуть продовжувати намагатися підправити свою репутацію благодійними справами.

Благодійність Білла Гейтса допомогла змінити його репутацію, перетворивши його з безжального генерального директора компанії, продукція якої домінувала на ринку, в дивакуватого філантропа, який прагне розв'язувати світові проблеми.