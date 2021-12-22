На думку підприємця, церква нині "активно завдає шкоди світові". 11 членів родини багатія підтримали його рішення і також зреклися мормонізму.

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Мільярдер зрікся мормонської церкви

Джефф Грін був прихожанином мормонської релігійної організації "Церква Ісуса Христа Святих останніх днів". Хоча останні 10 років мільярдер не брав активної участі у житті спільноти, наприкінці 2021 року вирішив зректися церкви офіційно: він надіслав листа президенту організації Расселу Нельсону, де попросив видалити його ім'я зі всіх членських списків.

Хоча більшість прихожан – хороші люди, які намагаються чинити правильно, церква наразі активно завдає шкоди всьому світові. Мормонізм перешкоджає глобальному прогресу у сфері прав жінок, громадянських прав, расової рівності, а також прав ЛГБТ,

– заявив багатій.

Разом з тим Джефф Грін пообіцяв пожертвувати 90% свого капіталу (нині його статки оцінюються у близько 5 мільярдів доларів) ЛГБТ-організації Equality Utah. Раніше багатій вже надав близько 600 тисяч доларів спільноті з метою реалізації соціальних ініціатив.

До слова, це не перший подібний інцидент, коли багатії відходять від мормонізму. Брат колишнього губернатора штату Юта Джеймс Хантсмен на початку цього року звинуватив ту ж мормонську церкву у шахрайстві і подав проти неї позов до суду. Багатій хотів повернути мільйони доларів, які він протягом років пожертвував релігійній організації, проте позов згодом був відхилений.