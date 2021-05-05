Найбільше розлучення за історію: мільярдер Гейтс розділить майно з дружиною за контрактом

Білл та Мелінда Гейтс не мають передшлюбної угоди. Однак у них є "розділовий контракт", який передбачає, як вони будуть поділять своє майно, коли розлучаться.

Розлучення Гейтсів може бути одним із найбільших за всю історію. Все через статки подружжя.

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У заявах про розлучення подружжя просило розділити їх нерухоме майно, особисте майно та борги відповідно до їхнього розлучного договору. Мелінда Гейтс не просила про підтримку подружжя.

З документами розлучення можна ознайомитись тут.

Пара також заявила, що їхній шлюб "безповоротно розбитий", і попросила суд розірвати шлюб на дату, зазначену в їх розлучному договорі, хоча ця дата не була вказана в заявах про розлучення.

У документах, поданих у понеділок у окрузі Кінг, штат Вашингтон, Мелінда Гейтс зазначена як заявник, а Білл Гейтс – відповідач. У заявах вказано дату судового розгляду 4 квітня 2022 року.

Розлучення Гейтсів: головне

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс 3 травня заявив про те, що розлучається зі своєю дружиною Меліндою. Про це написав у твітері.

Пара прожила у шлюбі 27 років, у них є 3 дітей – 2 дочки та син.

Гейтс запевнив, що пара й надалі спільно працюватиме у фундації, яку заснували.

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