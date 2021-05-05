Розлучення Гейтсів може бути одним із найбільших за всю історію. Все через статки подружжя.

До теми Жінка, яка змінила Microsoft: найцікавіше про дружину мільярдера Білла Гейтса – Мелінду

У заявах про розлучення подружжя просило розділити їх нерухоме майно, особисте майно та борги відповідно до їхнього розлучного договору. Мелінда Гейтс не просила про підтримку подружжя.

З документами розлучення можна ознайомитись тут.

Пара також заявила, що їхній шлюб "безповоротно розбитий", і попросила суд розірвати шлюб на дату, зазначену в їх розлучному договорі, хоча ця дата не була вказана в заявах про розлучення.

У документах, поданих у понеділок у окрузі Кінг, штат Вашингтон, Мелінда Гейтс зазначена як заявник, а Білл Гейтс – відповідач. У заявах вказано дату судового розгляду 4 квітня 2022 року.

Цікаво! Коли генеральний директор Amazon Джефф Безос та його дружина Маккензі розлучались у 2019 році, їхній розрахунок склав 38 мільярдів доларів. Це зробило Маккензі Скотт третьою найбагатшою жінкою у світі.

Розлучення Гейтсів: головне