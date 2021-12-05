Мільярд доларів на соцмережі: компанія Трампа похизувалась новими інвестиціями

Компанія ДональдаТрампа залучила мільярд доларів на створення соцмережі Truth Social. Вони підуть для розвитку нової соціальної мережі.

На думку 45 президента США, "цензурі та політичній дискримінації має бути покладено край". Про це стало відомо 4 грудня.

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Компанія Трампа залучила інвестиції для своєї соцмережі

Компанія Trump Media & Technology Group, яка належить Дональду Трампу, створює власну соціальну мережу Truth Social.

Компанія повідомила, що отримала понад один мільярд доларів від групи інституційних інвесторів. Їхні імена не розкриваються,

– мовиться у повідомленні.

Вартість однієї акції стартапу становить орієнтовно 34,36 доларів. Сам 45 президент США заявив, що: "Один мільярд доларів – це важливий сигнал для Big Tech про те, що цензурі та політичній дискримінації має бути покладено край. Америка готова до Truth Social – платформи, яка не дискримінуватиме на ґрунті політичної ідеології".

У компанії політика заявили, що отримають гроші після злиття зі SPAC-компанією Digital World Acquisition. Саме з допомогою останньої Трамп планує вивести свою медіакомпанію на біржу.

Компанія Трампа у жовтні 2021 року заявила, що на початку 2022 року запустить соцмережу Truth Social. Остання нібито покликана "дати голос усім". Тоді 45-й президент США оголосив, що боротиметься з компаніями Big Tech – тобто всесвітньо відомими корпораціями Google, Amazon, Facebook та Apple.



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Що цьому передувало

6 січня 2021 року люди у Штатах штурмували Капітолій. Причина у тому, що саме тоді Конгрес США мав оголосити офіційні результати виборів президента США.

Протестувальники у Капітолії вчинили безлад – розбили вікна, розвели невеликі пожежі, зірвали зі стін картини та зруйнували меблі. Тоді загинули 5 людей.

Згодом акаунти Дональда Трампа у фейсбуці, твітері та інстаграмі заблокували через те, що на цих сторінках були заклики до насильства.

Саме після цього Дональд Трамп вирішив створити нову власну соціальну мережу. Це трапилось у жовтні 2021 року, проте одразу після анонсу запуску її зламали.

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