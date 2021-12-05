На думку 45 президента США, "цензурі та політичній дискримінації має бути покладено край". Про це стало відомо 4 грудня.

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Компанія Трампа залучила інвестиції для своєї соцмережі

Компанія Trump Media & Technology Group, яка належить Дональду Трампу, створює власну соціальну мережу Truth Social.

Компанія повідомила, що отримала понад один мільярд доларів від групи інституційних інвесторів. Їхні імена не розкриваються,

– мовиться у повідомленні.

Вартість однієї акції стартапу становить орієнтовно 34,36 доларів. Сам 45 президент США заявив, що: "Один мільярд доларів – це важливий сигнал для Big Tech про те, що цензурі та політичній дискримінації має бути покладено край. Америка готова до Truth Social – платформи, яка не дискримінуватиме на ґрунті політичної ідеології".

У компанії політика заявили, що отримають гроші після злиття зі SPAC-компанією Digital World Acquisition. Саме з допомогою останньої Трамп планує вивести свою медіакомпанію на біржу.

Зверніть увагу! Компанія Трампа у жовтні 2021 року заявила, що на початку 2022 року запустить соцмережу Truth Social. Остання нібито покликана "дати голос усім". Тоді 45-й президент США оголосив, що боротиметься з компаніями Big Tech – тобто всесвітньо відомими корпораціями Google, Amazon, Facebook та Apple.



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Що цьому передувало

6 січня 2021 року люди у Штатах штурмували Капітолій. Причина у тому, що саме тоді Конгрес США мав оголосити офіційні результати виборів президента США.

Протестувальники у Капітолії вчинили безлад – розбили вікна, розвели невеликі пожежі, зірвали зі стін картини та зруйнували меблі. Тоді загинули 5 людей.

Згодом акаунти Дональда Трампа у фейсбуці, твітері та інстаграмі заблокували через те, що на цих сторінках були заклики до насильства.

Саме після цього Дональд Трамп вирішив створити нову власну соціальну мережу. Це трапилось у жовтні 2021 року, проте одразу після анонсу запуску її зламали.

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