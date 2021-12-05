На думку 45 президента США, "цензурі та політичній дискримінації має бути покладено край". Про це стало відомо 4 грудня.
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Компанія Трампа залучила інвестиції для своєї соцмережі
Компанія Trump Media & Technology Group, яка належить Дональду Трампу, створює власну соціальну мережу Truth Social.
Компанія повідомила, що отримала понад один мільярд доларів від групи інституційних інвесторів. Їхні імена не розкриваються,
– мовиться у повідомленні.
Вартість однієї акції стартапу становить орієнтовно 34,36 доларів. Сам 45 президент США заявив, що: "Один мільярд доларів – це важливий сигнал для Big Tech про те, що цензурі та політичній дискримінації має бути покладено край. Америка готова до Truth Social – платформи, яка не дискримінуватиме на ґрунті політичної ідеології".
У компанії політика заявили, що отримають гроші після злиття зі SPAC-компанією Digital World Acquisition. Саме з допомогою останньої Трамп планує вивести свою медіакомпанію на біржу.
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Що цьому передувало
- 6 січня 2021 року люди у Штатах штурмували Капітолій. Причина у тому, що саме тоді Конгрес США мав оголосити офіційні результати виборів президента США.
- Протестувальники у Капітолії вчинили безлад – розбили вікна, розвели невеликі пожежі, зірвали зі стін картини та зруйнували меблі. Тоді загинули 5 людей.
- Згодом акаунти Дональда Трампа у фейсбуці, твітері та інстаграмі заблокували через те, що на цих сторінках були заклики до насильства.
- Саме після цього Дональд Трамп вирішив створити нову власну соціальну мережу. Це трапилось у жовтні 2021 року, проте одразу після анонсу запуску її зламали.
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