Понад 1000 доларів кожному: Microsoft підбадьорить своїх співробітників, які працюють з дому

У Microsoft знайшли вихід, як уникнути вигорання у своїх працівників, які виконують роботу вдома через пандемію COVID-19. Кожному з них виплатять по 1200 доларів у рамках програми для благополуччя працівників Perks Plus.

Гроші вони зможуть витратити на певні товари та послуги. Вони не стосуються лише роботи, працівники зможуть обрати товар для власного хобі.

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Люди навіть можуть витратити гроші на студентські позики чи оплатити різні курси. Microsoft сподівається, що у такий спосіб працівники компанії зможуть підтримати своє фізичне, психічне, емоційне та фінансове благополуччя.

Що відомо про програму Perks Plus

У компанії вже була схожа програма, однак називалась вона Stay Fit. Тоді працівникам дозволяли витрачати 800 доларів. Однак мовилось лише про покупки, пов'язані зі здоров'ям та фітнесом.

Наразі нова програма Perks Plus заміняє попередню. Зможуть скористатись нею приблизно 166 тисяч працівників. Однак триватиме ця програма лише протягом 2021 року та початку 2022 року.

Що заборонено купувати за ці гроші:

ігрові приставки;

причали для вітрильників;

зброю;

мечі;

нунчаки;

нестаціонарні столи та інше.

Попри такі обмеження, працівники можуть навіть придбати одне крісло-гойдалку на рік.

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Компанія Microsoft запевнила, що робить все для того, аби покращити психічний та фізичний стан працівників. Вони можуть придбати велосипеди, електроскутерита інші транспортні засоби, які позитивно вплинуть на їхній стан.