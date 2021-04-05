Компанія Microsoft наразі не планує повертати своїх працівників в офіс. Однак сподіваються, що до кінця 2021 року пандемія COVID-19 вщухне і вони все ж зможуть повернутися до звичного ритму. Наразі відкриття офісів відклали на 7 вересня.

Варто зазначити, що кожного разу дату відкриття офісів змінюють через погіршення ситуації з пандемією. Однак представники компанії вирішили не сумувати з цього приводу.

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Виконавчий віцепрезидент компанії Курт ДельБене надіслав працівникам компанії електронний лист, у якому повідомив про те, що відкриття офісів відтермінували. Водночас наголосив, що така новина дає співробітникам "додаткову гнучкість", адже вони зможуть вільно будувати плани на літо.

Курт ДельБене зауважив, що офіси запрацюють не одночасно у всіх регіонах. Керівники місцевих офісів можуть призначати дату відкриття на свій розсуд, якщо розумітимуть, що ситуація в їхньому районі є надто критичною.

Microsoft – на початковому етапі відкриття

Наразі компанія дозволила відвідувати офіс лише обмеженій кількості співробітників. Відомо, що приблизно 20% працівників по всьому світу повернулися в офіси. Такі дані – станом на березень 2021 року.

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