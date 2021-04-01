Microsoft постачатиме армії США окуляри доповненої реальності за 22 мільярди доларів
Microsoft виграла контракт на створення 120 тисяч гарнітур з доповненою реальністю HoloLens. Угода принесе компанії 21,88 мільярда доларів протягом 10 років.
Джерело:CNBC
Ця новина одразу підняли ціну акцій Microsoft на 1,7%. На закритті у середу вони коштували 235,77 долара.
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Угода між Microsoft і армією
Microsoft отримає значний дохід від футуристичного продукту, що є результатом багаторічних досліджень.
HoloLens, окуляри доповненої реальності, коштують 3 500 доларів за один пристрій. Він дозволяє:
- бачити голограми, накладені на їхнє реальне середовище;
- взаємодіяти за допомогою жестів руками та голосом.
Як приклад, можна бачити карту і компас, виявляти людей у темряві та бачити приціл для зброї.
Гарнітура IVAS, заснована на HoloLens і доповнена хмарними сервісами Microsoft Azure, – це платформа, яка тримає солдатів у безпеці та робить їх більш ефективними,
– написав Алекс Кіпман з Microsoft.
Гарнітура також дозволяє солдатам битися та тренуватися в одній системі.
Позиція Microsoft у сфері хмарних технологій
Угода покращила позиції компанії Microsoft на ринку хмарних технологій, де лідирує Amazon. У 2019 році Microsoft уклала контракт на надання хмарних послуг Міністерству оборони. Amazon і досі оскаржує в суді контракт, який коштував 10 мільярдів доларів.
Не всі раді угоді
Деякі працівники компанії, які прямо працювали з продуктом HoloLens, висловилися проти угоди.
Ми не підписувалися на розробку зброї, і вимагаємо знати, як використовується наша робота,
– написали співробітники у відкритому листі.
В армії ж пояснюють, що технологія доповненої реальності може допомогти солдатам захищатися від ворогів і запобігти вбивству мирного населення.
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