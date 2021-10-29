Microsoft обігнала Apple та стала найдорожчою компанією світу

Станом на жовтень 2021 року компанія Microsoft стала найбагатшою публічною компанією у світі. Її вартість оцінюють у приблизно 2,5 трильйона доларів.

Під час торгів 29 жовтня акції Microsoft виросли на понад 1%. Це призвело до того, що загальна капіталізація компанії досягнула 2,46 трильйона доларів.

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Тим часом вартість акцій Apple знизилася фактично на 4%. Наразі вартість компанії становить 2,41 трильйона доларів.

Акції Microsoft зростають на фоні нещодавно оприлюдненого звіту за останній квартал. У ньому мовиться, що прибуток компанії став рекордним в історії.

Окрім того, аналітики прогнозують, що до кінця року показники ще більше покращаться.

Тим часом квартальні результати Apple виявилися гіршими, аніж прогнозували.

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