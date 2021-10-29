Під час торгів 29 жовтня акції Microsoft виросли на понад 1%. Це призвело до того, що загальна капіталізація компанії досягнула 2,46 трильйона доларів.
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Тим часом вартість акцій Apple знизилася фактично на 4%. Наразі вартість компанії становить 2,41 трильйона доларів.
Акції Microsoft зростають на фоні нещодавно оприлюдненого звіту за останній квартал. У ньому мовиться, що прибуток компанії став рекордним в історії.
Окрім того, аналітики прогнозують, що до кінця року показники ще більше покращаться.
Тим часом квартальні результати Apple виявилися гіршими, аніж прогнозували.
Microsoft отримала нового конкурента
- У сфері хмарного бізнесу компанія Microsoft отримала нового конкурента.
- Ним став Китайський гігант електронної комерції Alibaba, який запустив новий серверний чип.
- Його метою є наростити свою частку на ринку хмарних обчислень.
- Такі дії призведуть до того, що вже незабаром клієнти Alibaba купуватимуть хмарні послуги на основі новітніх технологій. Водночас придбати окремо серверні чипи Alibaba наразі буде неможливо.