Microsoft і Google мають різні стратегії в хмарах, але одну мету – обігнати Amazon

Цього тижня Microsoft і Google оголосили результати прибутку за останній квартал. Головним моментом в обох випадках був успіх їх бізнесу з хмарних обчислень.

Обидві компанії розмістили цифри, які перевершують оцінки аналітиків. Google подвоїв свій прибуток, водночас Microsoft зафіксував найбільший ріст за рік з 2018 року.

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Двоє проти одного

Обидва виступають проти Amazon Web Services, яка продовжує зберігати лідерство майже на третині хмарного ринку. Однак дані Synergy Research показують, що Google і Microsoft постійно переймають лідируючу позицію Amazon.

Вони використовують надзвичайно різні методи для боротьби з гігантом роздрібної торгівлі у хмарних війнах.

• Microsoft

Компанія, використовуючи свої відносини з мільйонами бізнес-клієнтів, які вже використовують її програмне забезпечення, продовжує працювати. Azure, хмарна платформа Microsoft, зросла на 50% за останній квартал.

Підприємства вже довіряють великі частини свого технологічного стеку корпорації Microsoft, використовуючи все: від Windows до Office до Microsoft Teams, щоб виконати роботу.

Ба більше, Microsoft також інвестувала значні кошти у створення вертикального стеку технологій для таких галузей, як охорона здоров'я.

• Google

Google продовжує витрачати великі кошти на створення своєї хмарної платформи, забезпеченої величезним прибутком, отриманим від її рекламного бізнесу.

Google Cloud виріс на 46% за той самий проміжок часу. Однак хмарний бізнес Google втратив значно менше грошей, ніж у попередньому кварталі.

Google витратила кошти на інфраструктуру – центри обробки даних. Також значно збільшила витрати на корпоративну команду продажів під керівництвом генерального директора Тома Кур'яна.

Amazon все ще лідирує

Не зважаючи на посилену конкуренцію, Amazon все ще лідирує і не демонструє жодних ознак падіння. Компанія опублікувала свій найкращий квартал в історії компанії.

Це також був його найприбутковіший квартал, принаймні частково завдяки зростанню AWS на 32%, яке принесло 13,5 мільярда доларів доходу та 4,16 мільярда доларів операційного доходу.

Amazon почала займатися хмарними обчисленнями як послугою ще до Microsoft або Google. Її роздрібний підхід означав, що кожен міг розпочати роботу і просто платити.

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Amazon також розробила AWS для власних цілей, а потім придумала, як перетворити одну з найбільших її витрат у свій найбільший центр прибутку, зробивши його доступним для всіх.

Подолати цю перевагу буде непросто навіть для таких великих компаній, як Microsoft та Google. Однак це не означає, що вони не збираються намагатися.