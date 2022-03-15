Michelin зупиняє діяльність у Росії і не експортуватиме свої товари країні-агресорці

Один з провідних світових виробників автомобільних шин Michelin зупиняє свою роботу у Росії. Крім того, компанія відмовилась від експорту товарів у країну-агресорку.

Відповідне рішення французька Michelin опублікувала на своєму офіційному сайті 15 березня. Це означає, що вже щонайменше 750 росіян, які працювали на підмосковному заводі компанії у Давидово, стали безробітними.

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Компанія Michelin пішла з ринку Росії

Завод Michelin у російському Давидово працював з 2004 року і виготовляв до 2 мільйонів шин для легкових авто щороку. В основному вони продавались на внутрішньому ринку Росії, повідомляє видання Reuters.

Michelin Group зупиняє свою індустріальну активність у Росії, а також увесь експорт у Росію,

– йдеться у повідомленні компанії.

До слова, продажі компанії у Росії становили близько 2% від її загального об'єму виробництва і 1% від світового виробництва шин для легкових авто.

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