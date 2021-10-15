Глава логістичного підрозділу Uber Technologies Ліор Рон сказав, що немає єдиного розв'язання кризи вантажоперевезень.

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Це справді вимагає зусиль усієї індустрії, тому що це безпрецедентні часи. Ми буквально живемо в Армагеддоні,

– сказав голова Uber Freight.

Що таке Uber Freight Це посередники між судновими перевезеннями та перевезеннями всередині країни. У мережі працює понад 1 мільйон водії, які на вантажівках розвозять товари по США.

Кадровий голод

Однією з ключових проблем логістичної сфери у США є недостатня кількість водіїв. Серед причин низької зацікавленості потенційних працівників:

недостатній рівень зарплати;

важкі умови праці;

далеко від родини.

Як рятують логістичну сферу у США

Щоб частково розв'язати проблему логістичної кризи, у США оприлюднили план із зменшення заторів у ключових портах Західного узбережжя. Тепер розвантажувати та передавати вантажі водіям будуть цілодобово та без вихідних.

Крім того, планують прискорити процес видачі комерційних водійських прав та сприяти навчанню потенційних водіїв вантажівок.

Як з'явилася логістична криза

Ліор Рон пояснює, що важливу роль зіграла зміна поведінки споживачів.

Ми просто замовляємо все більше і більше товарів до свого порогу. Але ланцюжок поставок абсолютно незбалансований. Ми бачили це по суднах. І так само з вантажівками,

– сказав Рон.

Зазначимо, що порушення ланцюгів поставок призводить до величезних фінансових втрат. До прикладу, коли судно Evergreen застрягло у Суецькому каналі, щодня втрачалися близько 14 мільйонів доларів.