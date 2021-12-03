Як стартапу це вдалося Влад Яценко розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Повну версію розмови з успішним підприємцем читайте за посиланням.

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Чому Revolut не витрачає гроші на рекламу

Компанії Revolut вдалось наростити клієнтську базу у понад 16 мільйонів користувачів всього за 6 років. Команда стартапу, за словами Влада Яценка, розробляє свій додаток та цифрові продукти таким чином, що вони є прогресивнішими та набагато кращими, ніж у конкурентів.

Досягти успіху вдалось без жодної реклами, адже Revolut наслідує стратегію рекомендацій – задоволені користувачі радять сервіс своїм близьким та знайомим.

Ми робимо клієнтів задоволеними нашою продукцією. Коли вони нас рекомендують, ми економимо на рекламі. Потім інвестуємо гроші, які вдалось заощадити, у вдосконалення наших продуктів. Таким чином ми виграємо двічі,

– зазначає Яценко.

За словами українця, коли продукти є першокласними – клієнти задоволені, рекомендують компанію, то цикл починається знову. Задля цього Revolut зараз шукає найкращі таланти на українському ринку. "Вони будуть будувати продукти й допомагати нам робити все WOW", – додав підприємець.

Зверніть увагу! У липні 2021 року, після залучення інвестицій у 800 мільйонів доларів, ринкова капіталізація Revolut досягла 33 мільярди доларів. У вересні компанія зареєструвала юридичну особу в Україні.