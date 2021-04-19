"Ми станемо найкращим роботодавцем Землі": останній лист Джеффа Безоса як голови Amazon
Генеральний директор Amazon Джефф Безос переходить на іншу посаду в компанії. У своєму останньому листі як голова компанії він закликав бути не лише клієнтоорієнтованим, але й орієнтованими на працівників.
Джерело:Amazon
Щорічно у квітні Джефф Безос розсилає акціонерам лист, в якому розповідає про стан компанії, її плани, а також ділиться досвідом. У своєму останньому листі засновник Amazon закликав компанії рухатися в напрямку статусу "найкращого роботодавця землі та найбезпечнішого місця для роботи".
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Чому фокус листа – працівники
В американських ЗМІ періодично з'являється інформація про погані умови роботи для працівників Amazon: водії часто потрапляють в аварії, бо поспішають, щоб виконати зобов'язання по доставці, а компанії ставиться до своїх працівників як до роботів.
Працівники скаржаться на погані умови / Фото GettyImages
Джефф Безос не визнає цих закидів.
Amazon завжди серйозно піклується про співробітників, пишається робочим середовищем і створює не тільки робочі місця для ІТ-фахівців і людей з вищою освітою, а й для тих, у кого ніколи не було такої переваги,
– зазначив Безос.
Проте він погоджується, що компанії варто покращувати умови для своїх працівників і певні проблеми таки є.
Безпека в Amazon
За словами Безоса, близько 40% виробничих травм в Amazon пов'язані з травмами м'язів і суглобів через однотипні робочі рухи протягом дня.
Щоб розв'язати проблему травм, у компанії:
- запровадили програму WorkWell, в рамках якої співробітників навчають безпеки, проактивного способу життя і фізичним вправам.
- розробляють автоматизовані розкладу для переміщення співробітників між робочими місцями, де задіяні різні групи м'язів.
Всього в проєкти з безпеки Amazon інвестує понад 300 мільйонів доларів, з них 66 мільйонів доларів піде на розробку технології запобігання зіткнення навантажувачів та іншого промислового транспорту.
Зарплати в Amazon
Безос зазначив, що Amazon стала прикладом для інших компаній, коли встановила мінімальну зарплату в 15 доларів за годину. Це збільшило середню зарплату в інших компаніях на ринку на 4,7%.
Якщо ми можемо займатися двома бізнесами одночасно – онлайн-торгівлею і хмарами – і утримувати їх на найвищому рівні, то ми безумовно зможемо повторити це і з двома новими цілями (орієнтованість на клієнтів та працівників). Насправді я впевнений, що цілі зміцнять один одного,
– додає Безос.
Наостанок засновник Amazon закликав всіх причетних до компанії бути собою та водночас бути незвичайними – зберігати свою самобутність та унікальність.
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