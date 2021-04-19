Генеральний директор Amazon Джефф Безос переходить на іншу посаду в компанії. У своєму останньому листі як голова компанії він закликав бути не лише клієнтоорієнтованим, але й орієнтованими на працівників.

Щорічно у квітні Джефф Безос розсилає акціонерам лист, в якому розповідає про стан компанії, її плани, а також ділиться досвідом. У своєму останньому листі засновник Amazon закликав компанії рухатися в напрямку статусу "найкращого роботодавця землі та найбезпечнішого місця для роботи".

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Чому фокус листа – працівники

В американських ЗМІ періодично з'являється інформація про погані умови роботи для працівників Amazon: водії часто потрапляють в аварії, бо поспішають, щоб виконати зобов'язання по доставці, а компанії ставиться до своїх працівників як до роботів.



Працівники скаржаться на погані умови / Фото GettyImages

Джефф Безос не визнає цих закидів.

Amazon завжди серйозно піклується про співробітників, пишається робочим середовищем і створює не тільки робочі місця для ІТ-фахівців і людей з вищою освітою, а й для тих, у кого ніколи не було такої переваги,

– зазначив Безос.

Проте він погоджується, що компанії варто покращувати умови для своїх працівників і певні проблеми таки є.

Безпека в Amazon

За словами Безоса, близько 40% виробничих травм в Amazon пов'язані з травмами м'язів і суглобів через однотипні робочі рухи протягом дня.

Щоб розв'язати проблему травм, у компанії:

запровадили програму WorkWell, в рамках якої співробітників навчають безпеки, проактивного способу життя і фізичним вправам.

розробляють автоматизовані розкладу для переміщення співробітників між робочими місцями, де задіяні різні групи м'язів.

Всього в проєкти з безпеки Amazon інвестує понад 300 мільйонів доларів, з них 66 мільйонів доларів піде на розробку технології запобігання зіткнення навантажувачів та іншого промислового транспорту.

Зарплати в Amazon

Безос зазначив, що Amazon стала прикладом для інших компаній, коли встановила мінімальну зарплату в 15 доларів за годину. Це збільшило середню зарплату в інших компаніях на ринку на 4,7%.

Якщо ми можемо займатися двома бізнесами одночасно – онлайн-торгівлею і хмарами – і утримувати їх на найвищому рівні, то ми безумовно зможемо повторити це і з двома новими цілями (орієнтованість на клієнтів та працівників). Насправді я впевнений, що цілі зміцнять один одного,

– додає Безос.

Наостанок засновник Amazon закликав всіх причетних до компанії бути собою та водночас бути незвичайними – зберігати свою самобутність та унікальність.