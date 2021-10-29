Чотири з дванадцяти опитаних працівників портів у різних куточках США відзначили, що за 20 років своєї роботи ще жодного разу не бачили нічого схожого.
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Половина моєї зміни просто намагається осягнути всю кількість контейнерів. Це нескінченна ситуація, в якій я весь час розв'язую нагальні проблеми. Інше просто неможливо робити. Там ледве вистачає місця, щоб розвантажити кораблі,
– описав ситуацію працівник порту Лос-Анджелеса.
Проблеми у портах США
Величезна кількість контейнерів призводить до того, що вантажі весь час змішуються – до прикладу міжміські з міськими. Через це працівники змушені припиняти розвантаження кораблів та реорганізовувати контейнери.
Не менш важливою проблемою є нестача кранів для розвантаження суден. Їх скоротили удвічі через нестачу місця у портах. Але це суттєво ускладнило розвантаження суден. Про проблему браку обладнання у портах заявили 8 опитаних.
Для повноцінного розвантаження великих кораблів знадобиться сім – вісім кранів. Але жоден термінал не може впоратися з такою кількістю кранів на доку. Наша робота набагато складніша, коли порти перевантажені,
– поділився працівник порту Лос-Анджелеса.
Через перезавантаженість портів стало складно координувати роботу. Зазвичай процес розвантаження та перезавантаження корабля тривав у середньому 3,6 дня. Тепер – удвічі більше. Частко через те, що важко координувати роботу з далекобійниками та забезпечити доступ кранів до конкретних контейнерів. Два працівники розповіли, що вже привезли контейнер для завантаження товару у вантажівку, але нікого не було.
Порти фізично не можуть прийняти 160 суден на день / Фото Unsplash
Також працівники не можуть довго витримувати цей шалений темп роботи. Порти побудовані для розвантаження 30 – 40 суден на день. Проте змушені приймати куди більше.
Ми не можемо вічно підтримувати цей темп. Цього ніколи не зроблять, але варто було б дозволити розвантажувати лише вантажі першої необхідності,
– сказав працівник порту Лонг-Біч.
Зараз у портах на 30% більше трафіку. При цьому на 28% менше працівників. Люди скаржаться, що у портах не наймають нових людей, але й не платять понаднормово тим, хто працює.
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- У США перезавантажені порти – нещодавно зафіксували рекорд зі 100 суден, які чекали на розвантаження, у 2 найбільших портах. Щоб пришвидшити розвантаження, порти перевели на цілодобову роботу. Але сильно це не допомогло, адже є проблеми і в суміжних галузях: наприклад, не вистачає 80 тисяч водіїв вантажівок, які б розвантажені товари забирали із портів.
- Те, що судна так довго чекають у портах США, призвело до іншої проблеми – дефіциту контейнерів у Китаї. Через це компанії змушені обирати дорожчу альтернативу – залізничні перевезення – або повідомляти свої клієнтів про дефіцит товару, як це недавно зробила IKEA.