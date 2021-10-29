Чотири з дванадцяти опитаних працівників портів у різних куточках США відзначили, що за 20 років своєї роботи ще жодного разу не бачили нічого схожого.

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Половина моєї зміни просто намагається осягнути всю кількість контейнерів. Це нескінченна ситуація, в якій я весь час розв'язую нагальні проблеми. Інше просто неможливо робити. Там ледве вистачає місця, щоб розвантажити кораблі,

– описав ситуацію працівник порту Лос-Анджелеса.

Проблеми у портах США

Величезна кількість контейнерів призводить до того, що вантажі весь час змішуються – до прикладу міжміські з міськими. Через це працівники змушені припиняти розвантаження кораблів та реорганізовувати контейнери.

Не менш важливою проблемою є нестача кранів для розвантаження суден. Їх скоротили удвічі через нестачу місця у портах. Але це суттєво ускладнило розвантаження суден. Про проблему браку обладнання у портах заявили 8 опитаних.

Для повноцінного розвантаження великих кораблів знадобиться сім – вісім кранів. Але жоден термінал не може впоратися з такою кількістю кранів на доку. Наша робота набагато складніша, коли порти перевантажені,

– поділився працівник порту Лос-Анджелеса.

Через перезавантаженість портів стало складно координувати роботу. Зазвичай процес розвантаження та перезавантаження корабля тривав у середньому 3,6 дня. Тепер – удвічі більше. Частко через те, що важко координувати роботу з далекобійниками та забезпечити доступ кранів до конкретних контейнерів. Два працівники розповіли, що вже привезли контейнер для завантаження товару у вантажівку, але нікого не було.



Порти фізично не можуть прийняти 160 суден на день / Фото Unsplash

Також працівники не можуть довго витримувати цей шалений темп роботи. Порти побудовані для розвантаження 30 – 40 суден на день. Проте змушені приймати куди більше.

Ми не можемо вічно підтримувати цей темп. Цього ніколи не зроблять, але варто було б дозволити розвантажувати лише вантажі першої необхідності,

– сказав працівник порту Лонг-Біч.

Зараз у портах на 30% більше трафіку. При цьому на 28% менше працівників. Люди скаржаться, що у портах не наймають нових людей, але й не платять понаднормово тим, хто працює.

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