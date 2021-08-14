Мейкап на мільярд: історія бізнес-успіху співачки Ріанни

Нещодавно світ бізнесу облетіла новина про те, що відому співачку Ріанну офіційно визнали мільярдеркою. Проте мало хто знає, що мільярдні статки співачки це плід не музичної творчості, а успішного бізнесу Ріанни.

Мільярдеркою Ріанну зробила її косметична компанії Fenty Beauty. 33-річна співачка запустила Fenty Beauty у 2017 році в партнерстві з компанією LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), виробником предметів розкоші.

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Бізнес Ріанни

Для назви компанії співачка використала своє прізвище – повне ім'я співачки Робін Ріанна Фенті. На сьогодні Ріанні належать 50% пакету акцій в цьому бізнесі, які оцінюються в 1,4 мільярда доларів.

Ще близько 270 мільйонів доларів коштує 30% іншої пов'язаної з нею фірми Savage x Fenty, що випускає білизну. І тільки решта суми припадає на доходи від музичної та акторської кар'єри.

Сукупні статки співачки станом на початок серпня за даними Forbes складають 1,7 мільярда доларів США. В чому ж секрет успішності бізнесу Ріанни.

Різноманітність без обмежень

Ріанна під час запуску продукції повідомила, що концепція її косметичного бренду полягає у тому, щоб бути затребуваним для всіх типів жінок із будь-яким відтінком шкіри.

Щось має бути для темношкірої дівчини, щось для справді блідої шкіри, і має бути щось середнє,

– сказала Ріанна у 2017 році.

Співачка насправді дуже вдало обрала варіант різноманітності без обмежень. Такий революційний підхід призвів до того, що вже за перший рік ця лінія макіяжу принесла дохід у понад 550 мільйонів доларів.

Тональний крем Fenty зараз пропонується у 50 відтінках, що призвело до так званого "ефекту Fenty". Адже це змусило бренди конкурентів також значно розширити діапазон відтінків для засобів макіяжу.

Косметика не тільки для жінок

Водночас Fenty став одним із перших брендів, які не пропонували косметику виключно для жінок. Продукція компанії позиціюється як косметика, що підійде кожному: незалежно від статі, віку та кольору шкіри.

Косметика без жорстокості

У Fenty запевняють, що їх продукція та інгредієнти не тестуються на тваринах. І цей акцент, на думку фахівців, став також фактором, який забезпечив популярність виробів Fenty у сучасному світі.

Концепція "косметика без жорстокості" стала відмінною маркетинговою стратегією компанії Ріанни. А також превентивно ліквідувала потенційні звинувачення у жорстокому поводженню із тваринами, які доволі часто лунають в сторону відомих косметичних брендів.

Експерти твердять, що завдяки, зокрема, цій концепції "без жорстокості" за перші 40 днів компанія заробила 100 мільйонів доларів, розпочавши продажі у 1 600 магазинах в 17 країнах світу.

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Фактор Ріанни

Звичайно важко не погодитись із тим, що левова частка успішного старту Fenty у зірковій силі та впізнаваності Ріанни. Хоча музична творчість зірки вже близько 5 останніх років зводиться до окремих музичних колаборацій, її популярність у світі шоубізу не спадає.

На сторінку Ріанни в інстаграмі підписані понад 104 мільйони осіб, а переважна частина контенту на каналі присвячена бізнес-проєктам співачки.

Навіть складається враження, що вступ у клуб доларових мільярдерів ще більше активізував бізнес-активність Ріанни, яка нещодавно представила нову колекцію духів від Fenty.

Тому цілком ймовірно, що співачка може у майбутньому випередити найбагатшу представницю зі світу шоу-бізнесу Опру Вінфрі, статки якої Forbes оцінює у 2,5 мільярда доларів.