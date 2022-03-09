Metro, Nestle і Mars: чорний список компаній, які продовжують працювати в Росії
Близько 300 світових брендів покинули Росію через її агресію проти України. А проте все ще залишаються компанії, які не проти заробляти гроші, окривавлені українською кров'ю.
Вирішили зібрати такі компанії в один список, щоб українське інформаційне військо їх переконало зробити правильний вибір.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Хто продовжує роботу у Росії
- Metro – німецька торговельна мережа продовжує свою діяльність в Росії. Там пояснили, що не можуть залишити напризволяще 10 тисяч своїх працівників.
- Ашан – французька мережа гіпермаркетів продовжує роботу в Росії. Не покидає російський ринок і компанія з продажу здорового харчування Herbalife.
- Nestle – швейцарський виробник продуктів не має намірів покидати російський ринок. Залишаються й харчові компанії Cargill, Grupo Bimbo, Mondelez та агрокомпанія Bunge.
- Mars – можна сміливо бойкотувати батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M’s та інші бренди компанії, яка попри жорстоку агресію Росії продовжує там працювати.
- Burger King – у компанії пояснили, що 800 торгових точок не належать компанії, оскільки працюють по франшизі. Також продовжує працювати мережа Papa John's.
- Серед готелів залишаються в Росії Hilton, Accor, Hyatt, Intercontinental Hotels та Marriott.
- Uniqlo – японський бренд одягу пояснив, що у Росії люди мають право одягатися, адже це життєво необхідний товар. При цьому напад на Україну власник компанії засудив. Продовжує свою роботу й турецький бренд одяг LC Waikiki.
- Деякі фармацевтичні та хімічні компанії теж вирішили залишитися на російському ринку. Серед них Abbot Labs, AbbVie, AmerisourceBergen та Dow.
- Промислові компанії Arconic, Greif, 3M, Otis Worldwide, Timken поки працюють. Так само й будівельна компанія Mohawk Industries та компанія, яка продає будівельні матеріали, Leroy Merlin.
- Майже всі автовиробники пішли з російського ринку. А от виробники автошин Bridgestone Tire та Pirelli поки залишаються, як і компанія з обслуговування Caterpillar, один з найбільших у світі виробників дизельних двигунів Cummins, машинобудівна компанія Deere.
- Спростував чутки про вихід з ринку Росії австрійський Raiffeisen Bank. Залишається працювати також Citi.
- Серед інших компаній, які продовжують працювати на ринку Росії попри осуд всього світу, Citrix, Coty, Ferragamo, Kimberly-Clark, Logitech та Whirlpool.
- Не покинула російського ринку й Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS). Але це сигаретна і тютюнова компанія, тож може й добре, що вони продовжують продавати свої товари росіянам.
Чому важливо бойкотувати ці компанії
Важливо знати ці компанії, адже в наших силах змусити їх покинути ринок країни, яка тероризує наших мирних жителів. Чим швидше всі компанії покинуть Росію, тим швидше економіка Росії зазнає краху, а її жителі зрозуміють, що підтримка путінського режиму – неправильна.
Можна просто бойкотувати компанії та відмовитися від їхніх послуг та продуктів, а можна вести інформаційну кампанію проти них у соцмережах. Так вже спрацювало з McDonald's, Coca-Cola, Starbucks та іншими компаніями, які спочатку не йшли з ринку Росії, але через громадський тиск таки піддалися.
Нагадаємо, що найбільша нафтова компанія Європи Shell закупила нафту в Росії вже під час війни. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твітері запитав компанію, а чи не пахне їм російська нафта українською кров'ю. Після цього у компанії визнали свою помилку, закрили АЗС в Росії та пообіцяли фінансово допомогти українським біженцям.