Вирішили зібрати такі компанії в один список, щоб українське інформаційне військо їх переконало зробити правильний вибір.

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Хто продовжує роботу у Росії

Metro – німецька торговельна мережа продовжує свою діяльність в Росії. Там пояснили, що не можуть залишити напризволяще 10 тисяч своїх працівників.

– німецька торговельна мережа продовжує свою діяльність в Росії. Там пояснили, що не можуть залишити напризволяще 10 тисяч своїх працівників. Ашан – французька мережа гіпермаркетів продовжує роботу в Росії . Не покидає російський ринок і компанія з продажу здорового харчування Herbalife .

– французька мережа гіпермаркетів продовжує роботу в Росії Не покидає російський ринок і компанія з продажу здорового харчування . Nestle – швейцарський виробник продуктів не має намірів покидати російський ринок. Залишаються й харчові компанії Cargill , Grupo Bimbo, Mondelez та агрокомпанія Bunge .

– швейцарський виробник продуктів не має намірів покидати російський ринок. Залишаються й харчові компанії , та агрокомпанія . Mars – можна сміливо бойкотувати батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M’s та інші бренди компанії, яка попри жорстоку агресію Росії продовжує там працювати.

– можна сміливо бойкотувати батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M’s та інші бренди компанії, яка попри жорстоку агресію Росії продовжує там працювати. Burger King – у компанії пояснили, що 800 торгових точок не належать компанії, оскільки працюють по франшизі. Також продовжує працювати мережа Papa John's .

– у компанії пояснили, що 800 торгових точок не належать компанії, оскільки працюють по франшизі. Також продовжує працювати мережа . Серед готелів залишаються в Росії Hilton, Accor, Hyatt , Intercontinental Hotels та Marriott.

, та Uniqlo – японський бренд одягу пояснив, що у Росії люди мають право одягатися, адже це життєво необхідний товар. При цьому напад на Україну власник компанії засудив. Продовжує свою роботу й турецький бренд одяг LC Waikiki .

– японський бренд одягу пояснив, що у Росії люди мають право одягатися, адже це життєво необхідний товар. При цьому напад на Україну власник компанії засудив. Продовжує свою роботу й турецький бренд одяг . Деякі фармацевтичні та хімічні компанії теж вирішили залишитися на російському ринку. Серед них Abbot Labs , AbbVie, AmerisourceBergen та Dow.

, та Промислові компанії Arconic , Greif , 3M , Otis Worldwide , Timken поки працюють. Так само й будівельна компанія Mohawk Industries та компанія, яка продає будівельні матеріали, Leroy Merlin .

, , , , поки працюють. Так само й будівельна компанія та компанія, яка продає будівельні матеріали, . Майже всі автовиробники пішли з російського ринку. А от виробники автошин Bridgestone Tire та Pirelli поки залишаються, як і компанія з обслуговування Caterpillar , один з найбільших у світі виробників дизельних двигунів Cummins, машинобудівна компанія Deere .

та поки залишаються, як і компанія з обслуговування , один з найбільших у світі виробників дизельних двигунів машинобудівна компанія . Спростував чутки про вихід з ринку Росії австрійський Raiffeisen Bank . Залишається працювати також Citi.

. Залишається працювати також Серед інших компаній, які продовжують працювати на ринку Росії попри осуд всього світу, Citrix , Coty , Ferragamo , Kimberly-Clark , Logitech та Whirlpool .

, , , , та . Не покинула російського ринку й Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS). Але це сигаретна і тютюнова компанія, тож може й добре, що вони продовжують продавати свої товари росіянам.

Чому важливо бойкотувати ці компанії

Важливо знати ці компанії, адже в наших силах змусити їх покинути ринок країни, яка тероризує наших мирних жителів. Чим швидше всі компанії покинуть Росію, тим швидше економіка Росії зазнає краху, а її жителі зрозуміють, що підтримка путінського режиму – неправильна.

Можна просто бойкотувати компанії та відмовитися від їхніх послуг та продуктів, а можна вести інформаційну кампанію проти них у соцмережах. Так вже спрацювало з McDonald's, Coca-Cola, Starbucks та іншими компаніями, які спочатку не йшли з ринку Росії, але через громадський тиск таки піддалися.

Нагадаємо, що найбільша нафтова компанія Європи Shell закупила нафту в Росії вже під час війни. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твітері запитав компанію, а чи не пахне їм російська нафта українською кров'ю. Після цього у компанії визнали свою помилку, закрили АЗС в Росії та пообіцяли фінансово допомогти українським біженцям.

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